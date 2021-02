Hyundai – Ioniq 5, das Interieur

Hyundai macht´s extrem spannend, jetzt präsentiert man im Foto das Interieur des Ioniq 5. Der feiert nächste Woche seine virtuelle Weltpremiere. Geräumig und „universell“ soll er sein Der Innenraum des 5. Geprägt von nachhaltigen Materialien, ökologisch verarbeitetem Leder, Biolack, sowie Natur- und Recyclingfasern – so das Statement von Hyundai.

Der Ioniq 5 ist das erste batterieelektrische Modell, das auf der neu entwickelten Electric-Global Modular Platform (E-GMP) aufbaut. Die Elektro-Plattform beherbergt eine im Unterboden flach verbaute Batterie. Das ermöglicht einen geräumigen, flexiblen und individuell gestaltbaren Innenraum. Um dadurch mehr Platz für Passagiere und Ladung zu schaffen.

Interieur – Design und Funktionalität

Das vom ‚Living Space‘ inspirierte Interieur des Ioniq 5 eröffnet eine neue Design-Dimension.

So gesehen hebt sich von anderen Mittelklasse-Crossover-Modellen, speziell von solchen mit Verbrennungsmotoren und konventionellen Steer-by-Wire-Systemen, ab. Bei engen Parkplätzen zum Beispiel, könnten alle Insassen auf beiden Seiten ein- und aussteigen. Denn der ebene Boden ermöglicht es, die Mittelkonsole individuell und weitläufig zu verschieben. Die neu entwickelte „Universal-Insel“ ersetzt die Mittelkonsole und ist das Herzstück des Wohnraums im Ioniq 5. Er bietet ein außergewöhnliches Sitzkonzept. Aufgrund der Reduktion der Tiefe der Lehnen der Vordersitze um 30 Prozent. Das eröffnet den hinteren Passagiere ein außergewöhnlich großzügiges Raumgefühl.

Umweltfreundliches Interieur

Die Designer haben die Anforderung an Nachhaltigkeit durch das Einsetzen von umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien perfekt umgesetzt. So ist die Sitzlandschaft aus ökologisch verarbeitetem Leder. Das ist mit Pflanzenölextrakten gefärbt und behandelt. Stoffintarsien bestehen aus Textilien, die man aus nachhaltigen Fasern wie Zuckerrohr-Biokomponenten, Wolle und Polygarnen gewonnen hat. Und aus Stoffen, deren Fasern aus recycelten PET-Plastikflaschen entstanden. Diverse Oberflächen sind mit einem Polyurethan-Biolack beschichtet. Der besteht aus Ölen von Rapsblüten und Mais. Eingänzlich neuer Ansatz also für das Interieur des Ioniq 5 von Hyundai-

