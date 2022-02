Hyundai: Ioniq 5 mit 77.4 kWh Batterie

Mit dem Modelljahr 2023 liefert Hyundai den Ioniq 5 mit einer neuen 77.4 kWh Batterie aus. Damit wertet Hyundai den Ioniq 5 mit der Einführung des Modelljahres 2023 weiter auf. Darüber hinaus stehen eine Reihe neuer Funktionen zur Verfügung. Dazu gehört ein Vorheizsystem der Batterie und videobasierende digitale Spiegel.

Hyundai brachte den Ioniq 5 2021 auf den Markt. Im vergangenen Jahr hat der Ioniq 5 eine Reihe von Preisen für sich behaupten können. Darunter 30 Gesamtsiege in ganz Europa und die renommierte Auszeichnung „German Car of the Year“. Er ist auch Finalist bei der bevorstehenden Wahl zum europäischen Auto des Jahres „Car of the Year“ 2022.

„Das Segment wird immer wettbewerbsintensiver, und wir bieten mehr und verbesserte Funktionen an, um unsere Position als Technologieführer in der Automobilbranche zu verteidigen,“ so Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing und Product bei Hyundai Motor Europe.

Mehr Funktionen

Erstmals ist der Ioniq 5 auch mit videobasierten digitalen Innen- und Außenspiegelsystemen ausgestattet. Der optionale „Digital Centre Mirror“ (DCM) verwandelt den Innenspiegel des Ioniq 5 in einen Bildschirm. In den wird das Geschehen hinter dem Fahrzeug mittels einer Kamera eingeblendet. Diese Funktion optimiert die Sicht nach hinten. Die DCM-Kamera ist unter dem Dachspoiler des Ioniq 5 verbaut und somit weitgehend vor Verschmutzung geschützt.

Der Hyundai Ioniq 5 mit 77.4 kWh Batterie wird auch noch zusätzlich optionale digitale Außenspiegel (DSM) in sein Programm aufnehmen. Dieses Hightech-Feature kommt in Europa zum ersten Mal in einem Fahrzeug der Hyundai Motor Group zum Einsatz. Die DSM reduzieren den Luftwiderstand und bieten den Ioniq 5 Fahrern auch bei schlechtem Wetter klare Sicht nach hinten.

Die neue Funktion zur Batteriekonditionierung ermöglicht es dem Ioniq 5, die Temperatur der Batterie während der Fahrt automatisch anzupassen. Um optimale Ladebedingungen bei Erreichen der Ladestation zu gewährleisten. Dieses System verbessert die Ladeleistung bei kalten Umgebungsbedingungen. Diese Funktion aktiviert sich automatisch automatisch, wenn man eine Ladestation über das Navigationssystem des Fahrzeugs eingibt. Die Funktion der Smart Frequency Dampers (SFD) verbessert das Ansprechverhalten der Hinterradaufhängung, um somit den Fahrkomfort weiter zu optimieren.

Der aktualisierte Hyundai Ioniq 5 ist ab sofort bestellbar und kommt im Herbst 2022 in Europa zur Auslieferung.

