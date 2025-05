Hyundai Ioniq 5 N TA Time Attack auf der Rennstrecke in Tsukuba

Der Ioniq 5 N hat vor kurzem in Japan mit der schnellsten Rundenzeit eines Elektrofahrzeugs bei der „Attack Tsukuba 2025“-Motorsportveranstaltung einen neuen Performance Standard für Elektrofahrzeuge gesetzt.

Das Event auf dem legendären Tsukuba Circuit in der japanischen Präfektur Ibaraki bietet den Teilnehmern die perfekte Bühne, um die Fähigkeiten der jeweiligen Fahrzeuge unter Beweis zu stellen. Hyundai nahm mit dem Ioniq 5 N in der TA Spezifikation teil, pilotiert von Nobuteru Taniguchi, einem der bekanntesten japanischen Profifahrer.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit hatte bei der Attack Tsukuba 2025 zu fahren, was mir ermöglichte, meinen bisherigen EV-Rekord deutlich zu unterbieten. Trotz der hohen Leistung und des Gewichts ließ er sich perfekt kontrollieren und bot eine ausgezeichnete Performance speziell im Kurvenausgang. So konnte ich das Auto in kürzester Zeit bis ans Limit bewegen.“ so Nobuteru Taniguchi.

Der Ioniq 5 N TA ist die Motorsportvariante des Ioniq 5 N wie er auch beim Pikes Peak International Hill Climb 2024 in der Kategorie der modifizierten Serien-Elektro-SUV siegte und einen neuen Rekord aufstellte.

Fakten & Zahlen

Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es die Stärken des Serienfahrzeugs ohne wesentliche Änderungen umsetzt. Das Spec Modell verfügt so über die gleiche Elektronik wie das Serienfahrzeugs. Durch eine adaptierte Software wurde die maximale Leistung der TA Spezifikation auf 687 PS angehoben, wobei lediglich die Leistung des Heckmotors gegenüber dem Serien-Modell um 37 PS angehoben wurde.

Zu den weiteren Upgrades gehören N Active Sound+ mit modifizierten Lautsprechern – über 120 dB, ein neues Dämpfersystem, ein für die Rennstrecke abgestimmtes Bremssystem, 18-Zoll Yokohama Advan 005 Slick-Reifen, ein Aerodynamik-Paket mit entsprechenden Komponenten, um den Abtrieb zu erhöhen, ein Recaro Pro Racer SPA-Sitz mit „Hans-System“, ein Sabelt Sechspunkt-Hans-Sicherheitsgurt, ein Überrollkäfig nach PPIHC-Spezifikation und ein EV-Brandschutzsystem.

Mit einer Rundenzeit von 57,446 Sekunden ist er das schnellste Elektrofahrzeug, das jemals eine Runde auf dem Tsukuba Circuit gedreht hat. Die Rundenzeit war fast zwei Sekunden schneller als die des nächstplatzierten Fahrzeuges, obwohl beim Ioniq 5 N TA überwiegend Serienkomponenten bei den kritischen Systemen wie den Motoren, der Batterie und der Steuerelektronik verbaut waren.

Dieses Ergebnis unterstreicht die EV-Technologie der Koreaner und will dabei auch die Position von Hyundai Mobility Japan auf dem kleinen, aber wachsenden EV-Markt des Landes stärken.

„Der aktuelle Rekord ist ein klarer Beweis für das Engagement von Hyundai, EV-Technologien voranzutreiben und dabei Performance zu erbringen. Der neue Rekord bei dem hauptsächlich Serienkomponenten zum Einsatz kommen, ist nicht nur ein Meilenstein, der unser technologisches Können bestätigt, sondern zeigt auch das Engagement von Hyundai N, Hochleistungs-Elektroautos durch Veranstaltungen wie die Attack Tsukuba weiter zu kultivieren, “ so

Joon Park, Leiter der N Management Group. hak