Hyundai IONIQ 5 Robotaxi besteht Führerscheinprüfung

Die Hyundai Motor Company hat einen Kampagnenfilm veröffentlicht, der zeigt, wie das vollelektrische, selbstfahrende Robotaxi Ioniq 5 erfolgreich einen Prozess durchläuft, der einer Führerscheinprüfung in den USA ähnelt.

Das Video wurde erstellt, um die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der autonomen Technologie des IONIQ 5 Robotaxi zu unterstreichen. Es zeigt das Ioniq 5 Robotaxi, wie es eine Reihe von Fahrprüfungen absolviert, einschließlich einer Fahrt in Las Vegas, USA. Das Ganze dabei mit hervorragenden Erfolg. Diese Leistung betont die Zuverlässigkeit des Ioniq 5 Robotaxi, sowie die Exklusivität seiner autonomen Fahrzeugtechnologie und verdeutlicht sein Potenzial, allen Menschen eine sichere Mobilität zu ermöglichen.

Die fehlende Ergänzung

Der Film beginnt mit einem Interview mit Pearl Outlaw, einer sehbehinderten Amerikanerin und ihrer Mutter Ruth. Aufgrund ihrer Erkrankung, der Retinitis Pigmentosa, ist sie in ihrer Mobilität eingeschränkt. Das hindert sie daran, einen Führerschein zu machen – für viele Menschen ein wichtiges Symbol für Unabhängigkeit und Freiheit.

Pearls Geschichte beleuchtet die alltäglichen Mobilitätsherausforderungen für körperlich eingeschränkte Menschen und unterstreicht die Bedeutung der autonomen Fahrtechnologie für mehr Unabhängigkeit. Das Hyundai Robotaxi verspricht den Traum von unabhängiger Mobilität zu erfüllen.

Technologiefortschritt

Im Fahrtest überzeugte das Robotaxi durch seine Geschwindigkeitskontrolle, Spurwechsel und Manöver, seine Fähigkeit, an einem Stoppschild anzuhalten, nach links abzubiegen und seine Reaktionszeit auf bevorstehende Gefahren. Es navigierte mühelos über den Las Vegas Strip und durch die Vororte der Stadt.

Der Ioniq 5 ist die Verkörperung von transformativen Technologien in der Mobilität, die in einem Fahrzeug zusammenkommen. Es steht für die umfassende Zusammenarbeit zwischen der Hyundai Motor Group und Motional. Einem Entwickler von Technologien für autonomes Fahren, der sich über Jahre der Entwicklung und strengen Erprobung fortschrittlicher Automobilplattformen und selbstfahrender Technologien erstreckt. Das Robotaxi erreicht dank seiner fortschrittlichen Sensoren, die LiDAR (Kombination aus Radar und Kameras), eine gleichbleibende Fahrleistung in unterschiedlichen Fahrumgebungen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp