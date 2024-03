Hyundai Ioniq 6 – Fleet Car Of The Year 2024

Die Leser des Fachmagazins „Firmenwagen“ haben den Ioniq 6 Electrified Streamliner zum „Fleet Car of the Year“ in der Kategorie Limousine/Coupé gewählt. Im Zuge der Hyundai Jahres-Pressekonferenz wurde der Award von Frau Mag. Karin Tober vom Verlag WEKA Industriemedien an den Hyundai Geschäftsführer Herrn Mag. Roland Punzengruber und Herrn Harald Lacen, Leiter der Hyundai Flottenabteilung, übergeben.

Der Ioniq 6 ist das zweite Modell der Hyundai-Submarke Ioniq, einer rein elektrisch betriebenen Baureihe. Er setzt auf die speziell entwickelte E-GMP-Architektur und bietet 800-Volt-Ladetechnik für schnelles Laden. Die Limousine zeichnet sich durch einen geräumigen, komfortablen Innenraum aus. Nähere Infos unter hyundai.at

