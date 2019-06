Hyundai Ioniq Elektro – Mehr Reichweite

Mit einer Batterie-Leistung von 38 kWh statt bisher 28 kWh verhilft Hyundai dem Ioniq Elektro zu mehr Reichweite. Sie steigt um über ein Drittel auf bis zu 294 Kilometer nach WLTP (NEFZ: 378 km). Die Leistung des E-Motors wurde um 16 PS auf 100 kW/136 PS angehoben. Das Drehmoment beträgt 295 Newtonmeter. Der serienmäßige Onboard-Lader mit 7,2 kW sorgt für schnelle Ladezeiten.

Im Rahmen der Überarbeitung erhält der 165 km/h schnelle Hyundai Ioniq Elektro die aus dem Kona bekannte Paddel-Fahrfunktion. Mit ihr kann der Fahrer das Fahrzeug anhalten ohne die Fußbremse zu nutzen. Indem er einfach das linke Paddel am Lenkrad festhält. Es verfügt auch über das Smart-Regenerative-Braking-System. Das steuert die regenerative Bremsstufe abhängig von Straßenneigung und Fahrsituation des vorausfahrenden Fahrzeugs beim Ausrollen automatisch. Die Fahrmodi sind um „Eco+“ erweitert. Dadurch kann der Energieverbrauch für Notfälle nochmals gedrosselt werden.

Der ab Herbst erhältliche Modelljahrgang 2020 ist am markanteren Muster auf dem geschlossenen Kühlergrill zu erkennen. Außerdem am adaptierten Design des vorderen Stoßfängers. Und an den neugestalteten LED-Tagfahrlichtern. Optional sind LED-Scheinwerfer und -Rücklichter zu haben. Neu an Bord: das Konnektivitätssystem Hyundai Blue Link. Damit kann etwa der Ladestatus der Batterie per Smartphone-App abgefragt werden. Auch den Ladevorgang kann der Nutzer aus der Ferne planen und steuern. Blue Link beinhaltet auch e-Call.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp