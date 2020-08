Hyundai – Ioniq für die Zukunft

Die Hyundai Motor Company schlägt ein neues Kapitel als führendes Unternehmen im Zeitalter der elektrifizierten Mobilität auf. Sie kündigen die Marke Ioniq als eine Reihe neuer dedizierter Batterie-Elektrofahrzeuge an. Darunter bieten sie „individualisierte elektrifizierte Erlebnisse“, die auf unterschiedliche Lifestyle-Bedürfnisse zugeschnitten sein werden. Dies steht im Einklang mit Hyundais Vision von „Fortschritt für die Menschheit“.

Modelle bis 2023

Unter Ioniq plant Hyundai in den nächsten drei Jahren die Einführung von drei neuen EV-Modellen. Dies ist eine Reaktion auf die schnell wachsende Marktnachfrage. Es unterstützt den Plan der Südkoreaner, eine Vorreiterrolle am globalen Absatzmarkt für Elektrofahrzeuge zu übernehmen. Erstmals wurde der Begriff Ioniq (der „Ion“ und „unique“ verbindet) bei der Ankündigung des Projekts Ioniq, ein langfristiges Forschungs- und Entwicklungsprojekt welches sich auf umweltfreundliche Mobilität konzentrierte, verwendet. Basierend auf dem Projekt stellten sie 2016 ein Fahrzeug mit dem Namen Ioniq vor. Das weltweit erste und einzige Modell, das drei elektrifizierte Antriebe – Hybrid, Plug-In und Elektro – auf einer einzigen Plattform anbietet.

Das erste Modell wird der mittelgroße CUV Ioniq 5 sein. Er basiert auf dem 45 Concept EV, das auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2019 als Hommage an das erste Konzeptauto vorgestellt wurde. Die Designer ließen sich von den Anfängen der Marke Hyundai inspirieren. Sie verschmolzen die Anfänge mit hochmodernen parametrischen Pixeln, einem einzigartigen Designelement, welches die Hyundai-Designer auch in Zukunft in alle Ioniq-Fahrzeuge aufnehmen werden.

Im Jahr 2022 debütiert die Sportlimousine Ioniq 6. Diese basiert auf dem neuestem und im März vorgestellten Hyundai-Konzept EV Prophecy. Dem folgt ein großes SUV, dem Ioniq 7, im Jahr 2023. Das Erscheinungsbild des Prophecy zeichnet sich durch eine ikonische Silhouette mit perfekten Proportionen aus, dessen Inspiration aus dem Flugzeugdesign entnommen wurde.

Plattform

Die Modelle werden auf einer Electric Global Modular Platform (E-GMP) aufgebaut. Das in Kürze präsentierte EV-Modell, welches auf dieser Plattform basiert, wartet mit einer Reichweite von bis zu 450 km und klassenbesten Ladezeiten auf. Die EV-Plattform ermöglicht es der Designabteilung von Hyundai, den Fahrzeuginnenraum als „intelligentes Wohnzimmer“ mit variabel verstellbaren Sitzen, kabelloser Konnektivität und einzigartigen Features neu zu gestalten. Der Paradigmenwechsel wird sich auf der einfach, intuitiv und ergonomisch gestalteten Benutzeroberfläche fortsetzen und somit eine Wohlfühloase schaffen.

