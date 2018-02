Hyundai Kona Elektro – Premiere in Genf

Hyundai Kona Elektro – Premiere in Genf. In Genf gibt Hyundai einen Ausblick auf den neuen Kona Elektro, dem weltweit ersten rein elektrisch angetriebenen SUV. Der Neue unterstreicht die führende Stellung von Hyundai bei umweltfreundlichen Fahrzeugen. Der Hyundai Kona Elektro wird aller Voraussicht im Sommer 2018 in Österreich zur Verfügung stehen.

Elektro-SUV mit Effizienz und Fahrfreude

Der Hyundai Kona Elektro vereint zwei wichtige automobile Trends: Batterieelektrisch angetriebene Fortbewegung mit einem SUV-Fahrzeugcharakter. Der Lifestyle-SUV wird in zwei unterschiedlich großen Hochvolt-Batterien angeboten. Die großbemessenen Kapazitäten der Lithium-Polymer-Batterieeinheiten stellen eine alltagstaugliche Reichweite sicher. Die stärkere der beiden Elektroversionen wird voraussichtlich sogar bis zu 470 km weit kommen (nach WLTP-Norm). Der drehmomentstarke Elektromotor vermittelt dem Fahrer des Kona Elektro sportliche Fahrleistungen. Neben dem fortschrittlichen Antrieb zeigt der Kona Elektro seinen modernen Charakter auch bei den Themen Konnektivität sowie Sicherheits-und Fahrassistenzsystemen.

Einziger Hersteller mit allen wichtigen alternativen Antriebsarten

Hyundai ergänzt mit dem Kona Elektro sein breites Portfolio an umweltfreundlichen Fahrzeugen. Neben dem Ioniq, dem weltweit ersten Fahrzeug mit drei elektrifizierten Antriebsarten, hat Hyundai bereits seit 2013 mit dem ix35 Fuel Cell das erste Serienbrennstoffzellenfahrzeug im Angebot. Damit bietet die Marke als einziger Hersteller alle wichtigen alternativen Antriebsformen in Serie an. Die zweite, komplett neu entwickelte Generation des Brennstoffzellen-SUV feiert seine Markteinführung im Sommer/Herbst 2018.

Welt-Premiere feiert der Kona Elektro auf dem Genfer Autosalon, Hyundai Pressekonferenz 6. März, 10:15 Uhr.