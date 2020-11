Hyundai Kona Elektro: Zahlreiche Updates

Zahlreiche Updates hat Hyundai beim Kona Elektro zu vermelden. Das neue Design soll den Elektroantrieb hervorheben. Mit neu gestalteter Frontpartie mit geschlossenem Kühlergrill und der integrierten Ladevorrichtung. Neues LED-Tagfahrlicht und LED-Scheinwerfer mit Multifaceted Reflector-Technologie (MFR) betonen den neuen Look. Vertikale Lufteinlässe vor den Radhausverkleidungen verbessern die Aerodynamik.

Hyundai Kona Elektro – zahlreiche Updates innen

Mit dem Facelift zieht auch ein digitales 10,25 Zoll Cockpit ein. Man kann es optional mit einem ebenso großen Navigations-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts ergänzen. Das Telematiksystem Bluelink bietet einen erweiterten Funktionsumfang. Etwa die Sprachsteuerung von Fahrzeug- und Smartphone-Funktionen. Der Innenraum des Kona Elektro ist dunkel gehalten. Zur Wahl stehen Sitzbezüge in Stoff oder in Leder.

Kona Elektro – Motoren, Reichweite, Laden

Auch beim Facelift des Hyundai Kona Elektro besteht die Wahl zwischen zwei batterieelektrischen Antrieben. Die Version mit der 64 kWh Hochleistungsbatterie verfügt über einen 150 kW/204 PS E-Motor. Der Kona Elektro mit 39,2-kWh-Batterie leistet 100 kW/136 PS. Beide Varianten liefern schon ab der ersten Umdrehung ihr volles Drehmoment von 395 Newtonmetern. Das 39,2-kWh-Modell bietet bis zu 305 Kilometer WLTP-Reichweite mit einer Ladung. De 64-kWh-Version bis zu 484 Kilometer. Das regenerative Bremssystem lädt die beim Bremsen zurückgewonnene Energie in die Batterie. Zusätzlich kann der Fahrer mit den Schaltwippen die Rekuperations-Intensität beeinflussen. Optional ist ein 11-kW-Onboard-Charger erhältlich. Er ermöglicht verkürzte Ladezeiten. An einer 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule dauert das Aufladen der Lithiumionen-Polymerbatterie von zehn auf 80 Prozent nur zirka 47 Minuten. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, mit dem ICCB-Notladekabel an einer Haushaltssteckdose aufzuladen.

Zu den schon bekannten Sicherheits- und Komfortfunktionen kommen neue serienmäßig. Der Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion. Auch der aktive Totwinkelassistent mit Ausparkfunktion und der Anfahrhinweis Vorderfahrzeug. Genauso der Ausstiegassistent. Der Insassenalarm warnt. Wenn der Fahrer den Wagen verriegelt, obwohl sich auf den Rücksitzen noch Insassen befinden.

Der neue Hyundai Kona Elektro ist bei uns im Frühjahr 2021 erhältlich.

