Hyundai Kona – Hybrid & Kunst

Hyundai veranschaulicht anhand des Kona Hybrid die Hybridtechnik mit Kunst. Visualisierungskünstlerin Birgit Palma präsentiert anhand innovativer „Double Exposure“-Fotos die duale Antriebstechnik des Hyundai Kona Hybrid. Palma beschreibt ihre Arbeit als „den Sweetspot zwischen Avantgarde und Illustration“. Die Künstlerin verschmilzt in der „Double Exposure Technik“ zwei verschiedene Bilder. So schafft sie neue Perspektiven und Akzente – in diesem Fall den progressiven Ansatz des neuen Kona Hybrid.

Stilvolles Design & effiziente Antriebstechnik

Der hybride Antriebsstrang des Kona Hybrid verbindet ein Benzinaggregat mit einem Elektromotor. Die Verknüpfung der Antriebe führt zu einer Verbrauchssenkung beim City-SUV, das ist aber nicht sichtbar. Deshalb hat Hyundai gemeinsam mit der österreichischen Künstlerin eine Serie effektvoller Fotos produziert. Um die Zusammenarbeit der beiden Technologien zu veranschaulichen und – das stilvolle Design in den Vordergrund zu stellen.

Der Kona Hybrid

Die Erweiterung der SUV-Familie um eine Hybrid-Version entspricht den Wünschen der europäischen Kunden nach umweltfreundlichen SUV-Modellen. Den Kona Hybrid zeichnen aber nicht nur der effiziente Antriebsstrang und modernes Design aus. Auch die Bluelink-Konnektivitätsfunktionen, aktiven Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme, gebündelt im eigenen SmartSense-System. Außerdem modernste Infotainment-Anwendungen. Der neue Hyundai Kona Hybrid ist ab Herbst 2019 in Österreich zu haben. Damit ist Hyundai ist der einzige Hersteller, der alle gängigen alternativen Antriebe in Serienmodellen anbietet – vom Hybrid- bis zum Brennstoffzellen-Fahrzeug.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp