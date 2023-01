Hyundai Kona – mehr Platz und Komfort

Der neue Hyundai Kona bietet noch mehr Platz und Komfort. Hyundai hat Details zur neuen Generation enthüllt. So ist er in Korea erhältlich. Spezifikationen können je nach Verfügbarkeit, Land und Region abweichen.

Das neue Modell ist in vier Varianten verfügbar. Als vollelektrische Version (EV), als Hybrid-Variante (HEV), als Variante mit Verbrennungsmotor (ICE) und als N Line, die für alle Antriebe verfügbar ist.

Alle Kona-Varianten basieren auf dem Design der Elektrovariante, die das Designkapitel eingeläutet hat. Ein vielleicht Designansatz, der spiegelt die ambitionierte Elektrifizierungsstrategie von Hyundai widerspiegelt. In allen Varianten ist der neue Kona vollgepackt mit den neuesten Technologien und Komfortfunktionen.

Innenraum – Größer, vielseitig nutzbarer

Der gewachsene Innenraum des neuen Hyundai Kona bietet mehr Platz, Komfort und praktische Funktionen. Ein weiterentwickeltes hochwertiges Ambiente, viel Fahrkomfort und clevere Verstaumöglichkeiten. Mit einem 60 mm längeren Radstand, einer um 77 mm großzügigeren Beinfreiheit und einer um 11 mm gewachsenen Kopffreiheit, bietet er eines der besten Platzangebote in seinem Segment. Mit einer Schulterfreiheit von 1.402 mm in der zweiten Sitzreihe ist er Klassenbester. Die durchdachten Sitze der ersten Reihe sind nur 85 mm tief und bieten somit den Passagieren in der zweiten Reihe mehr Bewegungsspielraum.

Der Wahlhebel für das Automatikgetriebe ist von der Mittelkonsole hinter das Lenkrad verlegt. Das schafft eine aufgeräumte Atmosphäre und mehr Platz für persönliche Gegenstände. Bei vollständig umgeklappter Rücksitzbank- und lehne bietet der neue Kona ein Laderaumvolumen von bis zu 723 Liter (SAE).

Die beiden ineinanderlaufenden 12.3“ großen Displays und das darunter platzierte schwebende Modul vermitteln einen Hightech-Eindruck und eine ergonomisch bequeme Bedienung. Die optionalen Komfortsitze mit Relaxfunktion der ersten Sitzreihe optimieren die Druckverteilung auf den Körper perfekt.

Hilfreiche Technologien

Die Wartung und Systemaktualisierung der Steuergeräte ist dank elektronischer Over-the-Air (OTA)-Software-Updates einfacher denn je. Das gewährleistet eine Software am neuesten Stand.

Die individuell mehrstufig einstellbare elektrische Heckklappe ist ein zusätzliches Komfortfeature. Der Fahrer kann den Öffnungswinkel und die Öffnungsgeschwindigkeit der Heckklappe über den Infotainmentbildschirm auswählen. Oder den gewünschten Öffnungswinkel durch 3-sekündiges Drücken der Schließtaste selbst definieren.

Eine Memoryfunktion sorgt für die Einstellung des Fahrersitzes, mehrere USB-Anschlüsse und die Möglichkeit des induktiven Ladens für mehr Komfort. Mit dem digitalen Schlüssel kann man den Kona mittels Smartphone oder Smartwatch ver- und entriegeln und auch starten.

Mehr Sicherheit beim Fahren

Der neue Kona ist mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ADAS ausgestattet. Wie etwa Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Assistent und Ausstiegswarner. Weiters Intelligenter Geschwindigkeitslimitassistent, Müdigkeitserkennung und dem Fernlicht-Assistenten*.

Darüber hinaus verfügt der neue Kona über verschiedene Fahrkomfortfunktionen wie dem adaptiven Tempomat inklusive Abstandsregelung (SCC), oder dem navigationsbasierenden Abstandstempomat inklusive Abstandsregelung (NSCC), dem Spurfolgeassistenten (LFA) und dem Autobahnassistenten (HDA)*.

Komfortables und sicheres Einparken bietet der neue Kona mit folgenden Technologien: 360° Übersichtskamera, Querverkehrs-Assistent hinten, Parksensoren vorne, seitlich und hinten, die Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion und der Einparkassistent*.

Antriebe

Für koreanische Kunden ist die ICE-Variante wahlweise mit einem 1.6 T-GDi oder 2.0L Atkinson-Motor erhältlich. Der 1.6T-GDi liefert 198 PS und bis zu 265 Nm Drehmoment. Die stufenlos einstellbare Ventildauer regelt die Ventilöffnung je nach Fahrbedingungen.

Die erhältliche HEV-Variante treibt ein exakt abgestimmter 1.6 Liter GDi-Benzindirekteinspritzer in Kombination mit einem Elektromotor an. Die kombinierte Leistung: 141 PS und ein Drehmoment bis zu 265 Nm für ausreichende Beschleunigung und hohe Effizienz.

Weitere technische Details für alle anderen globalen Märkte, einschließlich der Elektro Variante, folgen voraussichtlich im März.

*Die angegebenen Spezifikationen und technischen Daten beruhen auf koreanischen Spezifikationen. Sie können je nach Verfügbarkeit, Land und Region, abweichen.

