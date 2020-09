Hyundai – Kona zeigt sich sportlich

Der neue Kona wurde noch weiter an die Bedürfnisse der europäischen Kunden angepasst. Ein Design-Update verleiht ihm ein dynamisches neues Aussehen und erstmals wird der Kona auch als sportliche N Line Variante erhältlich sein. Eine optimierte Motorenpalette bietet sowohl sportliche als auch umweltfreundliche Optionen. Optimierte Konnektivitäts- und Komfortfunktionen sorgen für ein noch komfortableres Fahrerlebnis.

N-Line

Diese Ausstattungsvariante zeichnet sich durch eine sportliche Front- und Heckpartie, passenden neuen Außenfarben und einem speziellen Felgendesign aus. Die Front zeigt neue, dynamische Elemente. Stoßfänger und Radkastenverkleidung sind in Wagenfarbe lackiert und bilden so eine Einheit. Anstelle des robusten Unterfahrschutzes verfügt die N Line über eine charakteristische aerodynamische Lippe im N-Stil mit tiefliegenden Eckflossen, die das Fahrzeug optisch seinem Einsatzgebiet der Straße näherbringen. In der gelungenen Seitenansicht werden die in Wagenfarbe gehaltenen Verkleidungen durch das spezielle 18-Zoll-Leichtmetallfelgendesign ergänzt.

Der hintere Stoßfänger verfügt über einen zentralen aerodynamischen Diffusor, sowie eine Doppelrohrauspuffanlage. Die Stoßfänger-Verkleidung mit scharf gezeichneten Linien und N-förmige Lamellen trägt zur Dynamik des Fahrzeugs bei. Der Innenraum ist jetzt mit einem speziellen N Line-Farbpaket in Schwarz mit Sitzen aus Stoff, Leder oder Alcantara erhältlich. Darüber hinaus tragen die markanten roten Nähte, die Sportpedale aus Aluminium und das N-Logo am Gangwahlhebel und auf den Sitzen zu einem sportlicheren Erscheinungsbild bei

Design Update für Kona

Die markante neue Front zeichnet sich durch einen sportlichen Look und auffällige Designelemente aus. Die langgestreckte Motorhaube endet elegant über dem Kühlergrill und verleiht ihr dadurch mehr Breite und Weitläufigkeit. Dieser Effekt wird durch die weit nach außen gezogenen, schmal ausgeführten LED-Tagfahrlichter noch verstärkt. Die Stoßfänger-Verkleidungen gehen nahtlos in die Radkastenverkleidungen über und bilden einen auffallenden und robusten Schutz in einem Kontrastmaterial. Der Unterfahrschutz umfasst den unteren Lufteinlass und ergänzt optisch die Form des oberen Lüftungsgitters.

In die Stoßfängerecken sind vertikal ausgerichtete aerodynamische Einlässe integriert, die zur Verbesserung des Luftstroms beitragen. Das Heck zeigt neue Rückleuchten in einer horizontal gestreckten Form. Diese spiegeln die einzigartige Identität der Kona Scheinwerfer wieder. Der hintere Stoßfänger, der auch dem Konzept der Front und der Seitenbeplankung folgt, ist ebenfalls aus einem Kontrastmaterial gefertigt. Darüber hinaus verfügt der überarbeitete Kona über ein aktualisiertes 17- und 18-Zoll-Felgendesign.

In seinen Abmessungen ist der neue Kona im Vergleich zu seinem Vorgänger um 40 mm gewachsen, was ihm ein schlankeres und dynamischeres Aussehen verleiht. Zusätzlich zu den fünf bekannten Farben wird er in fünf neuen Außenfarben verfügbar sein, darunter Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber ​​Grey und Misty Jungle. Jede Farbe kann mit einem Kontrastdach in Phantom Black kombiniert werden, auch die Außenspiegelgehäuse sind dann in dieser Farbe lackiert. Dies unterstützt sein sportliches und schlankeres Erscheinungsbild und erweitert den Individualisierungsgrad.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp