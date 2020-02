Hyundai – Konzept Prophecy

Hyundai wird sein neues, elektrisch angetriebenes Konzeptfahrzeug Prophecy am Genfer Automobilsalon Anfang März enthüllen.

Der Prophecy repräsentiert die neue Designsprache der Marke und wird am 3. März 2020 erstmals gezeigt – ausgestellt bleibt er bis zum Ende der Messe am 15. März. Im Einklang mit der Hyundai Designsprache „Sensuous Sportiness“ zeigt die Studie eine Silhouette mit auffälligen Kurven und ausgestellten Kotflügeln. Ein integrierter Heckspoiler unterstützt die Aerodynamik. Aus einzelnen LED-Punkten bestehende Rückleuchten ergänzen das muskulöse Heck-Design. „Der Prophecy folgt keinem Trend. Seine zeitlose Schönheit wird die Jahre überdauern. Seine ikonische Gestaltung lässt das Hyundai Designspektrum zu ganz neuen Horizonten aufbrechen“, sagte SangYup Lee, Leiter des Hyundai Global Design Center.

Im Namen Prophecy (Prophezeiung) spiegelt sich der Zweck des Konzeptfahrzeugs wider: Es definiert die Richtung des künftigen Hyundai Designs und soll sich gleichzeitig als Ikone im Portfolio der Hyundai Elektrofahrzeuge etablieren. Das Hyundai Prophecy Concept EV wird am ersten Pressetag des Genfer Automobilsalons (3. März 2020) um 11.45 Uhr am Stand 4252 in Halle 4 enthüllt. Zudem wird Hyundai in Genf seine mittelfristige Elektrifizierungs-Strategie unter dem Motto „Real Progress is in the Air“ präsentieren, das von der neuen Markenvision „Progress for Humanity“ und den Ausstellungsinhalten inspiriert ist.

