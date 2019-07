Hyundai – Neue CVVD-Motortechnologie

Hyundai stellt eine neue CVVD-Motortechnologie vor. Die CVVD-Technologie (Continuously Variable Valve Duration) kommt erstmals im neuen Smartstream G1.6 TR-GDi-Motor zum Einsatz. Den hat Hyundai kürzlich präsentiert. CVVD ist eine Ventilsteuertechnologie, die die Öffnungs- und Schließdauer der Ventile der Fahrsituation anpasst. Dadurch sollen vier Prozent mehr Motorleistung erzielt werden. Bei einer um fünf Prozent verbesserten Kraftstoffeffizienz. Hyundai reduziert damit auch die Emissionen um zwölf Prozent.

Der Vierzylinder-Turbobenziner leistet 180 PS und erreicht ein Drehmoment von 265 Newtonmetern. Außerdem verfügt er über eine Niederdruck-Abgasrückführung, Die leitet das verbrannte Abgas an die Vorderseite des Turboladers und nicht an das Ansaugsystem weiter. So will man den Wirkungsgrad bei hoher Last und die Kraftstoffeffizienz verbessern.

Darüber hinaus verfügt der neue Motor über ein integriertes Wärmemanagementsystem. Das erwärmt oder kühlt den Motor schnell auf eine optimale Temperatur. Zur besseren Füllung der Brennräume arbeitet das Benzindirekteinspritzsystem jetzt mit 350 bar. Um 100 bar mehr als beim bisherigen T-GDI-Motor. Durch den Einsatz optimierter Bauteile reduziert Hyundai die innermotorische Reibung um 34 Prozent. Premiere feiert der neue Smartstream G1.6 T-GDi-Motor im Hyundai Sonata Turbo. Den bietet Hyundai in Europa nicht an. Modelle für den europäischen und deutschen Markt folgen aber.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp