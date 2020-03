Hyundai – Neuer i20 enthüllt

Kreativ zeigt Hyundai seinen neu aufgelegten i20 per Walkaround auf YouTube.

Interieur

Aufgrund der Weiterentwicklung des Innenraums können Kunden des neuen i20 die Zeit in ihrem Fahrzeug genießen. Der Innenraum vermittelt ein luftiges Gefühl und wirkt gleichzeitig skulptural und ansprechend. Das Armaturenbrett ziert eine horizontale Lamellenstruktur, die das Erkennungsmerkmal im Innenraum des neuen i20 darstellt. Sie verleiht ihm ein sehr unkonventionelles und einzigartiges Aussehen. Die verfügbaren Bilder zeigen die neue Designära des Innenraums. Um die Eleganz und den visuellen Komfort des Innenraums noch zu unterstreichen, fließen die neuen 10,25“ Digital-Armaturen und der 10,25“ Touchscreen des Navigationssystems in der Mitte nahezu ineinander. Der Touchscreen in der Mittelkonsole bietet darüber hinaus auch eine Split-Screen-Funktion.

Zusätzlich steht den Passagieren im Fond ein USB-Ladeanschluss zur Verfügung. Für noch mehr Unterhaltung im Auto ist der neue i20 das erste Hyundai-Modell in Europa, das mit einem Premium-Audiosystem von Bose ausgestattet ist. Acht Lautsprecher, einschließlich eines Subwoofers, sind strategisch im gesamten Fahrzeug platziert und sorgen für ein hochwertiges Klangerlebnis. Die neu verfügbare Ambientebeleuchtung ermöglicht den Insassen auch nachts die angenehme Atmosphäre ihres i20 zu genießen. Insbesondere der Kofferraum wurde gegenüber der Vorgängergeneration um 25 Liter auf insgesamt 351 Liter vergrößert.

Motor

An der Spitze der Baureihe steht ein 1.0 T-GDI mit 100 PS oder 120 PS zur Verfügung. Zum ersten Mal kann bei dem Motor mit 120 PS ein 48-Volt-Hybrid-Antriebsstrang eingesetzt und serienmäßig angeboten werden. Die 48-Volt-Einheit trägt zu einer 3-4%igen Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen bei. Das 48-Volt-System ist mit einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) oder einem neu entwickelten Sechsgang-Schaltgetriebe (iMT) erhältlich. iMT entkoppelt den Motor vom Getriebe, wodurch das Auto in den „Segelmodus“ übergeht und somit Kraftstoff spart.

In dem neuen Produkt-Walkaround-Video zeigt Raf Van Nuffel, Leiter Produktmarketing bei Hyundai Motor Europe, die Highlights. Der i20 ist mit Hyundai SmartSense-Sicherheitsfunktionen ausgestattet und erfüllt somit die höchsten europäischen Sicherheitsstandards. Das Video ist über YouTube verfügbar.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp