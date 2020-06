Hyundai – Neuer Präsident

Michael Cole übernimmt ab Mittwoch, 1. Juli 2020 die Position als Präsident und CEO bei Hyundai Motor Europe, der europäischen Zentrale von Hyundai.

Er setzt damit seine Karriere innerhalb der Hyundai Motor Group fort, wo er in den letzten elf Jahren verschiedene leitende Positionen bei der Marke Kia bekleidete, zuletzt als Präsident von Kia Motors America. Er tritt die Nachfolge von Dongwoo Choi an, der diese Position in den letzten zwei Jahren innehatte. In leitenden Funktionen auf nationaler und regionaler Ebene sammelte Michael Cole wertvolle Erfahrungen, die er jetzt bei Hyundai Motor Europe einbringt. Vor seiner Tätigkeit bei Kia Motors America war er Chief Operating Officer (COO) von Kia Motors Europe und Managing Director von Kia Motors UK. Er hat dazu beigetragen, das Geschäft strategisch und operativ voranzutreiben – in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktplanung, Kundenservice und Handel.

Sein Vorgänger Dongwoo Choi kam 2018 zu Hyundai Motor Europe und hat das Unternehmen erfolgreich während der Umwandlung in ein regionales Headquarter geleitet. Dazu gehörte auch die Integration der beiden europäischen Produktionsstätten in Tschechien und der Türkei sowie mehr Autonomie, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und Innovationen zu fördern. Dongwoo Choi hatte bereits eine Reihe von Führungspositionen bei Hyundai inne, unter anderem war er Leiter der European Operations Division in Korea und Präsident von Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).

