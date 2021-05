Hyundai – Neuer Vertragspartner VOGL + CO

Mit VOGL + CO hat Hyundai einen neuen Vertragspartner mit gleich 5 Standorten in der Steiermark. Und zwar mit der Zentrale in Graz, in Kapfenberg, Leibnitz, Weiz und Niklasdorf. Ab dem 2. Halbjahr startet man mit der Marke Hyundai in der Steiermark voll durch. Nach entsprechenden Adaptierungs-, Umbau- und Erweiterungsarbeiten sowie Absolvierung der Personalschulungen

Hyundai-GF Mag. Roland Punzengruber dazu: „VOGL + CO zählt zu den größten Automobilhandelsgruppen Österreichs. Insofern freuen wir uns sehr, gemeinsam unseren eingeschlagenen Konsolidierungskurs auch in der Steiermark einzuschlagen. Höchste Professionalität, markenbewusste Strukturen und die Größe als Gruppe sind eine perfekte Ausgangsbasis. um mit Hyundai kurzfristig weite Teile der Steiermark erfolgreich zu bearbeiten. Und eventuell künftig mit der Marke noch weiter zu expandieren.“

Mag. Gerald Auer, GF VOGL + CO: „Wir implementieren die Marke Hyundai völlig eigenständig und neu strukturiert im Unternehmen. Unter die Leitung von Herrn Rafael Krammer werden wir unserem Anspruch – Mobil, wie du willst – weiter gerecht.“ Und GF Dr. Oliver Wieser ergänzt: „Hyundai wird auch Teil unseres Angebotes in unseren jungen Geschäftsmodellen Abo und New Mobility sein.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp