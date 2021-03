Hyundai – Neues zum Staria

Hyundai gibt wieder Neues zum Staria preis. Noch im ersten Halbjahr 2012 solles die Weltpremiere geben. Den Staria hat Hyundai sowohl für Familien als auch für Unternehmen entwickelt. Er stellt den nächsten Schritt auf dem Weg zu intelligenten Mobilitätslösungen dar. Er soll den Insassen neue Erlebnisse bieten, um die Zeit im Fahrzeug produktiver und wertvoller zu gestalten. Man verfolgt eine neue Design-Methode für die Mobilität der Zukunft. Die beginnt den Designprozess mit dem Innenraum und weitet ihn auf das Exterieur aus. Hyundai stellt damit die Nutzung des Innenraums in den Vordergrund.

Die Karosserie zeigt eine futuristische, stromlinienförmige Silhouette, die durch eine fließende, von vorne nach hinten verlaufende Linie definiert ist. An der Front erstreckt sich eine horizontale LED Leiste über die gesamte Fahrzeugbreite. Den futuristischen Charakter definieren die tief angesetzten Scheinwerfer, die den Kühlergrill links und rechts flankieren. Eine tief abgesenkte Gürtellinie und großzügige Panoramafenster verbessern die Rundumsicht. Sie vermitteln ein Gefühl von Offenheit. Diese Geräumigkeit und Offenheit wiederum vermittelt den Passagieren im Innenraum das Gefühl, mehr mit der Außenwelt verbunden zu sein.

Das Heck folgt der Designphilosophie und besticht durch einen glatten und klaren Stil. Mit langgezogenen vertikalen Rückleuchten und einer großflächigen Heckscheibe. Der hintere Stoßfänger ist weit unten platziert. Um das Be- und Entladen einfacher zu gestalten.

Neues zum Innenraum des Hyundai Staria

Er vermittelt ein luxuriöses und entspanntes Gefühl. Das fahrerorientierte Cockpit zeigt einen futuristischen Hightech-Look. Mit digitalen Armaturen an der Oberseite des Armaturenbretts im 10,25-Zoll-Format. Einer Mittelkonsole mit Touchscreen und einem elektronischen Schalthebel mit Tasten. Ablagemöglichkeiten befinden sich in der Dachkonsole. Und vor dem digitalen Kombiinstrument sowie oberhalb und unterhalb der Mittelkonsole. Das 7-sitzige High-End-Modell verfügt über einen Entspannungsmodus. Und zwar für die Sitze mit Relaxfunktion in der zweiten Reihe. Die bringen sich elektrisch in eine Position, die das Gewicht des Fahrgastes bequem verteilt. Und so die gesamte Körperbalance verbessert. Der 9-sitzige Staria verfügt über eine Sitzbank in der zweiten und dritten Reihe. Für eine außergewöhnliche Innenraumatmosphäre sorgt die 64-farbige Ambiente-Beleuchtung.

Der Hyundai Staria bietet eine Reihe von Sitzkonfigurationen, vom 3-Sitzer bis hin zum 9-Sitzer. Hyundai stellt den Staria im Rahmen einer digitalen Weltpremiere noch im ersten Halbjahr 2021 offiziell vor.

