Hyundai News 2026 – Roland Punzengruber im Interview

Hyundai News 2026 – Roland Punzengruber im Interview – Wie wird Hyundai das 35-Jahr-Jubiläum in Österreich feiern? Wie zufrieden war Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import Gesellschaft mit dem abgelaufenen Jahr? Welche Modelle kommen in den kommenden Monaten neu? Und was ist im Händlernetz geplant? Das Interview dazu führte Heinz Müller von Auto Information im Rahmen der Eröffnung des neuen Flagship Store in Wien Erdberg.

Hyundai hat im Dezember des Vorjahres mit 2.315 Einheiten Platz 2 unter allen Marken und einen Marktanteil von 10,3 Prozent erreicht. Wie in den vergangenen Jahren waren auch diesmal viele Kurzzulassungen dabei. Sind Sie mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden?

Ja, wir haben unsere Absatzziele sogar leicht übertroffen. Im Pkw-Bereich bleiben wir auch 2025 die asiatische Marke Nummer 1 in Österreich, das ist schon seit dem Jahr 2009 durchgehend der Fall. Im Jahresendspurt haben wir auch noch Seat und Cupra überholt. So nehmen wir mit 4,5 Prozent Marktanteil den 7. Rang ein. Damit bleiben wir mit einer leichten Marktanteilssteigerung unverändert auf Rang 7.

Wie wird es in den kommenden Wochen weiter gehen?

Primär geht es darum, unsere gute Kaufvertragsperformance halten zu können. Aufgrund zahlreicher neuer Mitbewerber ist dies mit Herausforderungen verbunden, denn die Preisspirale bewegt sich nach unten. Ein Trend, dem auch etablierte Mitbewerber folgen. Ich merke, dass die Aggressivität am Markt schon zu Jahresbeginn weiter geht. In diesem Verdrängungswettbewerb ist unser Fokus auf Bestandskunden gerichtet, aber auch in der Fremdmarkeneroberung müssen wir den Markt mit attraktiven Angeboten ansprechen. Hier setzen wir auf unsere alten Stärken.

Wie darf man das verstehen?

Es ist bekannt, dass Hyundai qualitativ hochwertige Produkte herstellt. Mit über 70% des Absatzes in Europa aus europäischer Entwicklung und Produktion ist man zudem europäischer als viele europäische Mitbewerber es sind, agiert absolut technologieoffen, zählt zu den Pionieren bei der E-Mobilität und ist auch punkto Innovationen ganz vorne mit dabei. Hyundai als Teil der Hyundai Motor Group zählt nicht umsonst zu den drei größten Herstellern der Welt. Man ist aus meiner Sicht sehr gut für die zukünftigen Herausforderungen aufgestellt.

Und was sagen Sie jenen Händlern, die jetzt eine chinesische Marke zusätzlich in ihren Schauraum bringen wollen?

Hier ist sehr stark zu differenzieren. Mehrmarkenhandel hat in Österreich in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wenn ich als Händler das Potential vorfinde, daraus einen Business Case abbilden kann und zudem die Strukturen, sprich Gebäude und Personal exklusiv dazu habe, spricht grundsätzlich nichts gegen eine Erweiterung des Portfolios, sofern die bestehenden Marken dadurch nicht kannibalisiert werden. Dadurch, dass viele neue Marken zunächst mit gar keinen oder nur sehr geringen Standards und damit Investitionen auf den Markt drängen, ist die Versuchung bei vielen Händlern groß. Wenn aber bei den bestehenden Marken das Potential in der Vergangenheit nur teilweise abgeschöpft wurde bzw. wird, ist es auf jeden Fall besser, sich auf die bestehenden Marken zu konzentrieren. Wenn man so etwas in Österreich ein bisserl nebenbei betreibt, hat man zwar viel Aufwand, aber keinen Ertrag. Österreich ist nicht so groß, dass man mit einem Marktanteil von 1 bis 2 Prozent in der meisten Regionen ein großes Volumen zusammenbringt und damit dadurch automatisch mehr gewinnt. Eins und Eins im Mehrmarkenhandel ergibt selten zwei. Das sollte bei den Überlegungen hinsichtlich Marken-Hinzunahme stets berücksichtigt werden.

Hyundai wird vermutlich in den kommenden Monaten die Kurzzulassungen aus dem November und Dezember verkaufen…

Kurzzulassungen waren und sind leider immer noch Teil unseres Geschäftsmodells als Privatimporteur mit dem Hersteller. Stringente Bestell- und Retailziele auf Quartalsbasis bedingen auch entsprechende Kurzzulassungen, die bei uns in der Regel im Vergleich zu anderen Herstellern als echte Tageszulassungen in den Markt einfließen. Im letzten Jahr konnten wir aber unsere Tageszulassungen im Vergleich zu den Vorjahren doch deutlich reduzieren. Die Ware wird parallel zu den Neuwagen mit einem entsprechenden Preisabschlag aber in der Regel mit der Promotion für Neufahrzeuge, aktuell der Superbonus-Kampagne, kontinuierlich während des gesamten Jahres abverkauft.

Bleibt das Nettopreissystem, das vor einem Jahr gestartet wurde?

Wir haben im Jänner 2025 dieses System eingeführt, und die Preissenkung um bis zu 30 Prozent war ein voller Erfolg. Die Spanne der Händler ist zwar leicht kleiner geworden, doch dafür gibt es nicht mehr den großen Intrabrand-Wettbewerb wie früher. In Kombination mit den Promotion-Elementen warten wir damit mit sehr guten Angeboten auf. Wenn die Kunden den Finanzierungs- und den Versicherungsbonus abgeschlossen haben, gab es dazu bis zu 7.400 Euro on top, wodurch wir die Kaufverträge im vergangenen Jahr zweistellig gesteigert haben. Und dadurch, dass wir den Kona Elektro zum Preis des Benziners anbieten, haben wir auch die BEV-Ziele gut eingefahren bzw. sogar übertroffen. Seit Jänner haben wir das System nun geändert, indem im Rahmen des Superbonus der Finanzierungsbonus nicht mehr notwendig mit dem Versicherungsbonus kombiniert werden muss. Dafür haben wir zusätzlich einen Eintauschbonus eingeführt und dadurch ein flexibleres System mit noch attraktiveren Preisen. Das Jahr ist damit gut angelaufen.

Hyundai ist bei den Privatkunden traditionell stark, bei den Firmenkunden aber weniger. Wie will man das ändern?

Das ist ein Bereich, in dem wir heuer und künftig deutlich stärker wachsen wollen. Im Vorjahr lag unser Firmenkundenanteil bei knapp 20 Prozent. Seit November 2025 ist Markus Oppel unser neuer Flottenmanager: Er ist schon sehr aktiv, und Ende Jänner wollen wir unsere Pläne in Workshops an 3 Standorten den Händlern vorstellen. Wir haben seit einem Jahr sehr erfolgreich zwei Key Accounts direkt bei uns in diesem Bereich beschäftigt, doch nun wollen wir auch Strukturen im Handel aufbauen. Flotten sind kein Nebenprodukt zu den Privatkunden. Mit klaren Strukturen und Ansätzen werden wir dank unserer starken E-Palette sicherlich Wachstum einfahren können.

Sie haben die Elektroautos bereits erwähnt: Können Sie da noch stärker ins Detail gehen?

Im Vorjahr waren bei den Neuzulassungen ungefähr 21 Prozent Elektroautos. Bei den Kaufverträgen lag der Anteil sogar bei 25 Prozent. Damit sind wir zufrieden. Insgesamt sind wir bei den Neuzulassungen in Österreich mit 98 Gramm CO 2 pro Kilometer gut unterwegs. Was die Modelle betrifft, so lag der Kona an erster Stelle, gefolgt vom Inster, ganz knapp vor dem IONIQ5.

Wie wird es heuer bei den Elektroautos weitergehen?

Als erstes kommt mit dem IONIQ6 N ein interessantes Modell, das Hochleistungs-Performance bietet. Im 3. Quartal startet dann das Facelift des IONIQ6, und auch der Staria Elektro mit 800-V-Technologie wird dann verfügbar sein. Zahlenmäßig wichtigstes Modell wird aber sicher der IONIQ3, der vor wenigen Tagen auf der Motor Show in Brüssel vorgestellt wurde und am Ende des 3. Quartals zu uns kommen wird. Mit diesem Fahrzeug wollen wir ins Volumen kommen, wobei wir ja vor allem mit dem Kona Elektro bei den Privatkunden schon bisher sehr gut unterwegs waren. Dieses Modell hat gezeigt was möglich ist, wenn die preisliche Hürde genommen ist.

Bleibt der Kona im Programm, wann kommt der neue IONIQ 3 ?

Der Kona wird 4,35 Meter lang und natürlich auch ein SUV sein. Er wird rund 20 Zentimeter kürzer und auch ganz anders geschnitten sein. Neben diesen beiden Modellen haben wir ein breites Paket an Elektroautos vom Inster bis zum Ioniq 9 und dem Staria-Bus. Alles, was man sich wünschen kann.

Wie sehen die Planungen von neuen Modellen abseits der Elektroautos aus?

Wir machen heuer die Vorbereitungen auf das Produktfeuerwerk, das uns ab November erwartet: Der neue Tucson kommt noch heuer. Und 2027 bringen wir innerhalb eines Dreivierteljahres den Kona, den i20 und den Bayon auf dem Markt. Alle sind elektrifiziert bzw. hybridisiert.

Ist der i10 2026 noch erhältlich?

Das Modell gibt es als Neuwagen nicht mehr, aber noch als Tageszulassung. Er musste weichen, damit der IONIQ3 in unserem türkischen Werk produziert werden kann.

Nun zum Händlernetz, wo es bei Hyundai ja in den vergangenen Jahren einige Zu-, aber auch Abgänge gab: Bleibt nun alles stabil?

Natürlich tut sich immer etwas was: Zum Beispiel werden wir demnächst den neuen exklusiven Flagship-Store mit knapp 1.000 m2 Fläche in Wien-Erdberg eröffnen. Entscheidend ist, dass wir das Netz qualitativ entwickeln, um die Wichtigkeit des stationären Handels zu betonen. Denn eine Differenzierung zu anderen Vertriebsformen ist nur durch Qualität möglich. Da hinkt unsere gesamte Branche im Vergleich zu vielen anderen nach wie vor hinterher, zum Beispiel was das Nachtelefonieren betrifft. Und auch wenn wir schon 2015 ein 22-Punkte-Programm mit Basics für den Handel aufgelegt haben, muss man dauernd dahinter sein.

Mit der Verkäuferakademie ist Hyundai ein Vorreiter in der Branche: Wird es diese wichtige Ausbildung auch heuer wieder geben?

Ja, sie ist für Herbst geplant, wobei derzeit noch einige Plätze verfügbar sind, damit wir auf die richtige Zahl an Auszubildenden kommen. Dass sich die Ausbildung bewährt, haben Mystery Shoppings in den Autohäusern bewiesen.

Heuer wird Hyundai das 35-Jahr-Jubiläum in Österreich feiern: Was ist da geplant?

Die Verträge wurden im August 1991 unterzeichnet, also werden wir im Spätsommer oder Frühherbst starten. Wir begleiten ja alle unsere runden und halbrunden Geburtstage medial und mit einer Promotion. So können wir auch zum Runout einiger Modelle die Preisvorteile gut darstellen. Es wird ein spannendes Jahr!