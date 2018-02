Neuer VW Touareg nicht in Genf…

Neuer VW Touareg nicht in Genf… Volkswagen wird den neuen Touareg nicht auf dem Genfer Automobilsalon (8.-18.3.) zeigen, sondern feiert die Weltpremiere am 23. März in Peking. China ist der weltweit am stärksten wachsende SUV-Markt und größte Einzelmarkt des Unternehmens.

Eine erste Skizze zeigt ein deutlich dynamischer gezeichnetes Fahrzeug, das schon Richtung Porsche Cayenne geht. VW verspricht für die dritte Modellgeneration eine Reihe von Assistenzsystemen, ein großes digitales Cockpit, Hinterradlenkung und eine Wankstabilisierung.

Mit dem neuen Touareg setzt Volkswagen die Erfolgsgeschichte der Modellreihe in dritter Generation fort. Wie seine Vorgänger wird er die hohen Ansprüche der automobilen Oberklasse und deren Kunden zufriedenstellen. Das exklusive SUV C-Segment zählt derzeit zu den besonders schnell wachsenden Bereichen der weltweiten Automobilmärkte mit einer erwarteten Verdoppelung der Zuwächse zum Beispiel in China bis zum Jahr 2023.

Seine Leistungskraft und Einsatzfähigkeit hat der Touareg seit dem Start der Modellreihe 2002 rund eine Million Mal unter Beweis gestellt. Zu den Highlights zählen die Erfolge bei den Dakar-Rallyes in den Jahren 2009-2011.