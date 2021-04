Hyundai Pony: Korea-Klassiker und E-Mobil

Der Korea-Klassiker Hyundai Pony aus 1974 erlebt als Pony Heritage EV ein Revival als E-Mobil. Das neue Kundenzentrum „Hyundai Motorstudio Busan“ zeigt ihn als Pony Heritage – mit vollelektrischem Antrieb. Gleichzeitig dient das Pony auch als Inspiration zum neuen 225 kW/306 PS starken Elektroauto Ioniq 5.

Die Hyundai-Designabteilung hat den Korea-Klassiker Hyundai Pony als Basis für das E-Mobil Heritage EV genommen. Einen Zweitürer aus der ersten Serie.

Man hat das Auto komplett neu aufgebaut und mit E-Antrieb, elektrischen Außenspiegeln und modernen LED-Leuchten versehen. Und gleichzeitig mit einer retro-futuristischen Instrumentierung mit Nixie-Röhren neu interpretiert.

Das Projekt entstand unter der Leitung von Interieur-Designchef Hak Soo Ha. Der Entwurf von 1974 stammt von Ital Design/Giugiaro. Darüber, was mit dem Pony Heritage EV geschehen soll, schweigt sich Hyundai aus. Möglicherweise bleibt das Projekt ein Einzelstück. Bei uns wurde die erste Generation übrigens nie angeboten. Hyundai hat sie aber damals in die Benelux-Länder exportiert. Später auch in einige südeuropäische Länder. Zu uns kamen die Koreaner erst ab 1991.

