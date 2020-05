Hyundai – Prototyp i20 N

Die Hyundai Motor Company veröffentlicht zwei neue Videos, die Wintertests für die hauseigenen Hochleistungsmodelle zeigen, darunter einen noch getarnten Prototyp des neuen i20 N. Die Aufnahmen, die in Arjeplog, Schweden, gedreht wurden, zeigen den Hyundai WRC-Fahrer Thierry Neuville, der zum einen den i20 WRC, den RM19 und zum anderen den i20 N in einer verschneiten Landschaft auf Herz und Nieren prüft. Außerdem werden erste Bilder des brandneuen i20 N veröffentlicht.

In den Videos wird gezeigt den i20 WRC, der von einem Fahrzeugtransporter fährt und durch dunkle Straßen in Lappland kurvt. Zusatzscheinwerfer auf der Motorhaube leuchten ihm den Weg. Im Morgengrauen nimmt er seine Fahrt auf und fährt durch schneebedeckte Wälder und um enge Haarnadelkurven, um dann schlussendlich sein eigentliches Ziel zu erreichen: einen zugefrorenen See. Die einzige Geräuschkulisse orchestrieren das Drehen des Motors und das Pfauchen des sequentiellen Getriebes, während das Auto an einem hellen arktischen Tag durch die Tundra fährt

Angesprochen auf den brandneuen i20 N sagt Neuville: „Sehr interessantes Auto. Sehr präzise. Sehr einfache Handhabung. Der Motor dreht gut und die Geräuschkulisse ist auch sehr interessant. Ich freue mich darauf, dessen Ausbaustufe dann in der WRC zu fahren!“

Über den i20 WRC meint Neuville: „Die WRC-Autos sind wirklich extrem. Und jedes Detail ist genau so abgestimmt, um maximale Leistung zu erzielen und sich an den Fahrstil des Fahrers anzupassen.“ Er beschreibt den RM19 als „sehr einfach zu fahren“. Über die Probefahrt sagt er: „Ich hatte ein breites Lächeln im Gesicht, da ich ziemlich viel gedriftet bin.“

Nach den Erfolgen des i30 N und des i30 Fastback N entwickelt Hyundai nun eine weitere Hochleistungsversion seines neuesten Modells – des brandneuen i20 N. Wie auch die anderen N Modelle wird der i20 N ein Straßenfahrzeug mit Rennsportgenen.

Der Link zum ersten Video: https://www.youtube.com/watch?v=yakVJOQAPi0&t=17s

Zweites Video unter: https://youtu.be/NmFKoLtGVUw

