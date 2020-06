Hyundai – Santa Fe auch mit Smartstream

Hyundai veröffentlicht die ersten Bilder und Videos des neuen Santa Fe. Die neueste Version des Flaggschiffs bietet eine Reihe von innovativen Updates. Bedingt durch die erstmals im Santa Fe erhältlichen elektrifizierten Antriebsstränge, die Hybrid und Plug-In Optionen umfassen, war es technisch notwendig auch die Fahrzeugplattform zu erneuern. Diese Modifizierungen ermöglichen Optimierungen in Bezug auf Leistung, Handling und Sicherheit.

Design

Das Außendesign des Santa Fe setzt ein einzigartiges Statement im SUV-Segment und kombiniert starke Präsenz und Raffinesse. Das auffällige Front-Design zeichnet sich durch eine charakteristische breite Kühlergrillform aus, die die Hauptscheinwerfereinheiten umfasst. Das akzentuierte 3D-Muster des Kühlergrills unterstreicht seinen athletischen Charakter. Einzigartige, auffällige T-förmige LED-Tagfahrlichter generieren eine unverwechselbare Signaturgrafik. Breiter ausgestellte Radkästen und neue Leichtmetallfelgendesigns, einschließlich einer 20-Zoll-Option, verstärken den energischen Charakter des neuen Santa Fe. Am Heck verstärkt das neue Heckleuchten-Design mit horizontal gestreckten Grafikelementen optisch die Breite der Karosserie. Ein weiteres neues Designdetail ist die Verbindung der Rücklichter durch ein rotes Reflektorband. Ein neues Heckstoßfänger-Design gewährleistet einen bulligeren Auftritt und unterstreicht den eigenständigen Auftritt des neuen Santa Fe. All diese Adaptierungen unterstreichen die Ambition des Santa Fe, schaffen Vertrauen und spiegeln so gekonnt die Premiumqualitäten von Hyundai wieder.

Interieur

Das neue Interieur des Santa Fe bietet weiterhin Platz, Komfort auf Premiumniveau und einige neue Annehmlichkeiten. Da jede Komponente aus hochwertigen Soft-Touch-Materialien gefertigt ist, verströmt das Interieur Luxus. Es verfügt über ein neues Design des unteren Armaturenbretts, eine neu gestaltete Mittelkonsole mit einem darin integriertem neuen 10,25-Zoll-Touchscreen. Die schwimmende Mittelkonsole mit Shift-by-Wire-Tasten wurde mit einem ansehnlichen sanften Schwung versehen. Zum ersten Mal verfügt der Santa Fe über einen Terrain Mode-Wahlschalter: einem Bedienknopf in der Mittelkonsole zum bequemen Umschalten zwischen verschiedenen Fahrmodi.

Neuer Antriebsstrang

Durch den Erfolg und der Beliebtheit der Kona Elektro und Hybrid Modelle, erweitert Hyundai in Europa sein Angebot an elektrifizierten SUVs. Der neue Santa Fe ist der erste Hyundai in Europa, der mit dem neuen Hybrid- und Plug-In-Hybridsystem „Smartstream“ in den Handel kommt. Weitere Informationen zum neuen Antriebsstrang des Santa Fe werden in naher Zukunft folgen. Bedingt durch die erstmals im Hyundai Santa Fe erhältlichen elektrifizierten Antriebsstränge, die Hybrid und Plug-In Optionen umfassen, war es technisch notwendig auch die Fahrzeugplattform zu erneuern. Diese Modifizierungen ermöglichen auch Optimierungen in Bezug auf Leistung, Handling und Sicherheit. Verkaufstart ist das 4. Quartal 2020.

