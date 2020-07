Hyundai – Santa Fe mit Plug-In

Der neue Santa Fe ist der erste Hyundai in Europa, der mit dem neuen Smartstream Plug-In-Motor auf den Markt kommt.

Hybridversion

Diese Plug-In-Hybridversion, die im Laufe des ersten Quartals 2021 erhältlich sein wird, verfügt über einen 1.6-Liter-T-GDI Smartstream-Motor in Kombination mit einem 66,9-kW-Elektromotor, der seine Leistung aus einer 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymerbatterie bezieht. Diese Variante wird mit einem Allradantrieb kombinierbar sein. Die Gesamtleistung beträgt 265 PS. Er hat ein kombiniertes Drehmoment von 350 Nm. Darüber hinaus wurde für diesen Antriebsstrang ein neues 6-Gang-Automatikgetriebe (6AT) entwickelt. Diese Neuentwicklung sorgt für optimierte Kraftübertragung und Kraftstoffeffizienz.

Der neue Hybrid-Motor ist auch der erste Motor, der die neue und selbst entwickelte CVVD-Technologie (Continuously Variable Valve Duration) von Hyundai nutzt. Zudem verfügt er über eine Niederdruck-Abgasrückführung (LP EGR), um die Kraftstoffeffizienz weiter zu optimieren

Neuer Dieselmotor mit 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe/DCT (nasslaufend)



Als Alternative können Kunden den neuen 2.2 Liter Smartstream-Dieselmotor wählen. Dieser erzielt ebenso erhebliche Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz und Leistung. Im Vergleich zur vorherigen Motorengeneration besteht der neue Motorblock aus Aluminium, der zu einer Gewichtsreduzierung von 19,5 kg führt. Verschiedene Teile des Motors sind erneuert, um die innere Reibung zu verringern und die Gesamtkraftstoffeffizienz zu verbessern. Darüber hinaus hat Hyundai den Druck des Einspritzsystems von 2.000 bar auf 2.200 bar erhöht um die Gesamtleistung des Motors zu optimieren. Der neue Vierzylindermotor erzeugt nun 149 KW/202 PS und 440 Nm Drehmoment und ist sowohl als Front- als auch Allradantrieb erhältlich.

Neue Plattform für eine bessere Leistung und verbesserte Sicherheit

Der neue Santa Fe ist das erste Hyundai-Modell in Europa und das erste Hyundai-SUV weltweit, das auf der völlig neuen Fahrzeugplattform der dritten Generation basiert. Diese ermöglicht erhebliche Verbesserungen bei Leistung, Handling, Kraftstoffverbrauch und Sicherheit. Die intelligente Aufteilung der Plattform bedeutet, dass das Batteriepaket bei der Plug-In-Version unter dem Fahrer- und Beifahrersitz untergebracht werden kann, ohne den Fahrgastraum oder den Gepäckraum zu beeinträchtigen. So bietet der Santa Fe zusätzliche drei Zentimeter mehr Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe. Bei aufgestellter Rücksitzbank- und lehne hat sich das Volumen des Kofferraums auf 634 Liter erhöht.

