Hyundai Santa Fe – Modellpflege

Der SUV-Klassiker Hyundai Santa Fe erlebt eine Modellpflege in der dritten Generation. Optische Detailänderungen frischen den Santa Fe auf. Technisch markieren neue Sicherheits- und Assistenzfunktionen sowie eine neue Smartstream-Motorengeneration die Modellpflege des Hyundai Santa Fe. Und – im ersten Quartal 2021 kommt er mit dem neuen Plug-In-Hybridsystem „Smartstream“.

Design-Updates. An der Front umfasst die breite Kühlergrillform die Scheinwerfer. Auffällig auch die T-förmigen LED-Tagfahrlichter. Seitlich muskulöse Radkästen. Neue Felgendesigns – bis zu 20 Zoll – verleihen neuen optischen Charakter. Am Heck verstärkt ein neues Heckleuchten-Design die Breite der Karosserie. Designdetail: die Verbindung der Rücklichter mittels rotem Reflektorband. Das Design des Heckstoßfängers rundet den massiv-bulligen Auftritt des neuen Santa Fe ab.

Die Hyundai Santa Fe Modellpflege im Detail

In den Außenabmessungen ist er in allen Dimensionen gewachsen, zugunsten von mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Innenausstattung und Materialwahl zielen in Richtung Premium-Charakter.

Das Hyundai SmartSense verfügte erstmals über einen Highway Driving Assist. Eine Kombination aus Spurhalteassistent und intelligenter Geschwindigkeitsregelung. Sensoren und Kartendaten passen die Geschwindigkeit automatisch an. Und einen Einparkassistent mit Fernbedienung. Außerdem: Querverkehrswarner, autonomer Notbremsassistent, Toter-Winkel-Assistent..; Konnektivität, Spracherkennung, Hyundai Bluelink-Telematik, Apple CarPlay/Android Auto kabellos und vieles mehr komplettieren die On-Board-Technik.

Hyundai Santa Fe Modellpflege – Motoren

Unter der Haube ist zum Marktstart einen 148 kW/201 PS starker 2,2-Liter-Dieselmotor zugange. Gekoppelt an ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Mit verbesserter Kraftstoffeffizienz. Und im nächsten Jahr ein neu entwickelter Plug-In-Hybrid. Mit einem 1,6-Liter-GDI, kombiniert mit einem 66,9-kW-E-Motor und Sechsgang-Automatik. Der Energiespeicher ist eine 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymerbatterie. Systemleistung: 195 kW/265 PS. Bei beiden Motorisierungen kann man zwischen Front- oder Allradantrieb wählen.

Der neue Hyundai Santa Fe mit dem 2,2 Liter-Dieselmotor ist in drei Ausstattungsversionen zu haben. Ab 49.990 Euro. Die Preise des Plug-in-Hybrid sind noch nicht bekannt.

