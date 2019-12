Hyundai sponsert Loverun 2020

Hyundai ist Sponsor des Loverun Vienna 2020.

Beim Hyundai Loverun Vienna setzen alle Laufpaare, verbunden durch das gemeinsame Loverun-Band, ihr sportliches Zeichen für den Love-Spirit. Denn Laufen ist wie Liebe: zusammen schafft man jeden Meter etwas schneller. Die 5000 Meter des Loverun Vienna Areals durch die Wiener Praterallee sind gespickt mit liebevollen Highlights wie u.a. gemeinsames Walzertanzen, Erdbeer-Bar, Fotoboxen, DJ-Sound, tollen Goodie-Bags, Finisher-Medaillen und Verlosung von attraktiven Preisen nach dem Lauf.

Nach dem Motto „nicht gleich rot werden“ wartet ein Hyundai i10 als Hauptgewinn auf einen TeilnehmerIn unter allen Loverunners. Hyundai engagiert sich in seiner nachhaltigen Rolle als Mobilitätspartner stark im Bereich des Laufsports, dessen Zielgruppe großen Wert auf Mobilität und Nachhaltigkeit gleichermaßen legt. „Wenn unser Engagement in den Laufsport noch zusätzlich einen so einzigartig sympathischen Rahmen wie den Loverun bekommt, dann ist für uns klar: Hier darf Hyundai nicht fehlen. Gemeinsam laufen wir weiter als die anderen“ so Mag. (FH) Emanuela Novakovic, Marketingleitung bei Hyundai

Hardfacts: Hyundai Loverun Vienna 2020

Datum: Samstag, 25. April 2020

Ort: 5 km im Wiener Prater

Digital:

Facebook: www.facebook.com/LoverunVienna

Instagram: www.instagram.com/loverun_vienna

#loverun #loverunvienna #loverunvienna2020 #spreadlove

Anmeldestart: Sonntag, 1.12.2019 auf www.loverun.at

Zeitplan: www.loverun.at/ablauf/

5 Kategorien für 5 Kilometer:

Verliebt

Verlobt

Verheiratet

Friends&Family

Blind Date – Erst Laufpartner, dann Lovepartner!

Startpackage pro Person: hochwertiges Goodie Bag with lots of LOVE, LOVERUN-Band, Verpflegung nach dem Lauf (Erdbeeren mit Sahne, Sekt, Bier, etc.), Finisher-Medaille, Verlosung von attraktiven Preisen!!

Hauptgewinn: Ein brandneuer Hyundai i10 für immer

Besides: DJ, Fotoboxen, Street Food, Chill out Area, Charity mit CARE

Anmeldegebühr, denn auch die Liebe hat ihren Preis ;)

1.12.2019 – 8.12.2019: € 15 ,– (Angebot zum Anmeldestart)

9.12.2019 – 14.02.2020: € 19 ,–

15.02.2020 – 22.03.2020: € 25 ,–

23.02.2020 – 19.04.2020: € 33 ,–

ANMELDESCHLUSS: 19.04.2020 um 23:59 Uhr

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp