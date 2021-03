Hyundai Staria – Futuristisches MPV

Der Hyundai Staria soll ab Herbst als futuristisches MPV die Modellpalette ergänzen. Nachdem der H1 nicht mehr zu haben ist, somit eine neue Transporter-, pardon, MPV-Generation. Mit futuristischen Designmerkmalen, die auch der Name Staria unterstreichen soll.

Der Van Staria soll in der Bus-Variante durch ein Lounge-Konzept mit komfortablen Einzelsitzen glänzen. Das Design: zweckmäßig und leicht futuristisch. Mit einer scheinbar nahtlos in die Windschutzscheibe übergehenden Motorhaube. Die Fensterlinie liegt ziemlich tief. Sie steigt im Bereich der Vordertüren zur A-Säule hin an. Ungewöhnlich ist das sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckende Leuchtband für das Tagfahrlicht.

Die „Raumschiff“-Atmosphäre greifen auch die beachtlichen Panoramafenster auf, die die Offenheit des Innenraums unterstreichen. Ein erhöhter Fahrgastraum sorgt für Komfort und Bequemlichkeit. Erste Teaser-Fotos zeigen ansatzweise den Anspruch des Hyundai Staria als futuristisches MPV.

