Hyundai Staria kommt an den Stecker
Hyundai Staria kommt an den Stecker – Der koreanische Hersteller zeigte auf der Brüssel Motor Show als Weltpremiere den Staria in der Elektroversion.Er wird einem 160 kW/218 PS starken Motor angetrieben. Die 84 kWh große Batterie steht für geschätzte Normreichweiten von bis zu 400 Kilometern.
Dank 800-Volt-Technik kann der Staria Elektro schnell laden – 10 bis 80 Prozent in etwa 20 Minuten. Den Innenraum prägen zwei 12,3-Zoll-Displays und ein loungehafter Fond.
Der Van verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) und bietet eine Anhängelast von bis zu zwei Tonnen. Er wird als Sieben- und als Neunsitzer erhältlich sein. Die Markteinführung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.