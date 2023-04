Hyundai Staria mit neun an Bord

Mit neun an Bord ist der futuristisch gestylte Hyundai Staria die perfekte Version für Shuttledienste aller Art. Den Neunsitzer gibt es mit einem 177 PS starken 2,2-Liter-Diesel und einer Automatik. Der Einstiegspreis für das frontgetriebene Modell beginnt bei 59.490 Euro.

Die Karosserie des 5,25 Meter langen Staria mutet utopisch an, jeweils eine Schiebetür auf jeder Seite des Fonds gewährt komfortables Einsteigen. Beide öffnen ebenso wie die Heckklappe elektrisch mit dem Easy-Entry-Paket. Das digitale Cockpit gehört zum Serienstandard, Tachometer und Drehzahlmesser sind quasi analog dargestellt. Die Module dienen in Kombination mit dem Park-Paket gleichzeitig zur Überwachung des toten Winkels. Beim Abbiegen erscheinen gestochen scharfe Bilder vom rückwärtigen Verkehrsgeschehen. Aufgenommen von zwei Kameras.

Komfortabler Shuttle

Zu Hause ist der Staria in der Stadt, auf dem Land und der Autobahn gleichermaßen. Das Rangieren fällt dank der übersichtlichen Karosserie leicht, die Lenkung arbeitet mit mustergültiger Präzision. Und die Federung erfüllt hohe Ansprüche. Zwar bleibt eine gewisse Seitenneigung in Kurven nicht aus, aber auch bei eiliger Fahrt bringt den Van kaum etwa aus der Ruhe. Der Motor spricht weich an, 430 Newtonmeter Drehmomentspitze sorgen zumindest bis etwa 120 km/h für ordentlichen Schub. Dennoch vergehen beim Sprint von 0 auf 100 km/h zähe 12,4 Sekunden. Das Spitzentempo geht mit 185 km/h in Ordnung. Allerdings gehört der Staria bei einem Verbrauch von 8,5 Litern laut WLTP nicht gerade zur Sparefroh-Riege.

Einen großen Vorteil hat der Hyundai Staria für neun an Bord, verglichen mit dem Siebensitzer, beim Transportvolumen. Denn hier können die Rückenlehnen der hinteren Sitzreihen umgeklappt werden. Das Stauvermögen steigt dadurch auf bis zu 1.300 Liter. Das Raumangebot ist auf allen Plätzen sehr ordentlich, nur der mittlere Sitz vorne ist knapp geschnitten um die nötige Ellbogenfreiheit für den Chauffeur zu schaffen.

Wer einen Topper auf dieumgeklappten Polster legt, kann durchaus auch behelfsmäßig im Hyundai Staria übernachten. Das Privacy-Glass schützt ausreichend vor neugierigen Blicken. Das bietet sich aber nur im Sommer an. Denn eine Standheizung findet sich nicht im Angebot. Auch bei der Anhängelast ist die koreanische Bulli-Alternative bescheiden: Egal ob Front- oder Allradantrieb, es bleibt bei 1.500 Kilogramm. (cen/mk)

Daten Hyundai Staria

Länge/Breite/Höhe (m) 5,25/2,00/2,00

Radstand (m) 3,27

Antrieb R4-Turbodiesel, 2.199 ccm, Automatik

Leistung 130 kW/ 177PS bei 3.800 U/min

Drehmoment 430 Nm bei 1.500–2.500 U/min

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 185

Beschleunigung 0-100 km/h 12,4 s

Ø WLTP-Verbrauch 8,5 l

CO 2 -Emissionen 222 g/km

Leergewicht/Zuladung 2.367 kg/593 kg

Kofferraumvolumen 117–1.300 l

Max. Anhängelast 1.500 kg

Wendekreis 12 m

Basispreis 59.490 Euro

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp