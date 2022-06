Hyundai stellt Produktion der ersten Ioniq-Generation ein

Hyundai stellt nächstes Monat die Produktion der ersten Ioniq-Generation ein. Das 2016 eingeführte Modell war das erste, das von Anfang an ausschließlich für den Einsatz von drei elektrifizierten Antriebssträngen konstruiert war. Als Hybrid, Plug-in-Hybrid und als Elektroauto.

Das „World Car of the Year 2022“, der Ioniq 5 als erstes Modell der neuen Submarke Ioniq, hat bereits die Nachfolge angetreten und wird ausschließlich batterieelektrisch angeboten.

Europaweit kam die Baureihe der ersten Ioniq-Generation auf rund 136.000 Zulassungen. Je nach Lagerbestand sind einige Modelle noch bei den Händlern verfügbar. Der Hyundai Ioniq ist mehrfach preisgekrönt und bietet einen auch heute noch hervorragenden cw-Wert von 0,24. „Auto des Jahres“ war er in Norwegen, Schweden und Frankreich.

Die neue Ioniq-Generation, jetzt als Elektromarke von Hyundai, begann mit dem Ioniq 5 im vergangenen Jahr. Er wurde auf Anhieb „Word Car of the Year 2022“. Als nächstes folgen in den kommenden zwei Jahren die Modelle 6 und 7.

