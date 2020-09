Hyundai Team Engstler – Buri siegt

Höhen und Tiefen erlebte das Hyundai Team Engstler beim dritten Rennwochenende der ADAC TCR Germany auf dem Hockenheimring.

Im Sonntagsrennen zeigte Antti Buri (31/Turku, Finnland) im Hyundai i30 N TCR eine starke Leistung. Aus der dritten Startreihe ins Rennen gegangen, kämpfte sich der Finne zunächst auf die zweite Position vor. Er übernahm nach Rennmitte die Führung. Bis zum Ende baute der Hyundai-Pilot seinen Vorsprung aus. So konnte er nach 17 Rennrunden über seinen ersten Sieg am Steuer des Hyundai i30 N TCR jubeln.

Dabei hatte das Wochenende für den Finnen eher mäßig begonnen: Im ersten Rennen lag er auf Podiumskurs, als er wegen eines Reifenschadens weit zurückfiel und als Elfter über die Ziellinie fuhr. Mit einer Enttäuschung endete der Auftritt in Hockenheim auch für Serienneuling Nico Gruber (19/Grieskirchen, Österreich). Der Junior eroberte in einem starken Qualifying die Pole-Position für das erste Rennen und konnte mit einem guten Start zunächst die Spitzenposition behaupten. Dann fiel er jedoch mit einem Reifenschaden zurück und beendete das erste Rennen nur auf dem 13. Platz. Im zweiten Rennen, zu dem die Top Acht des Qualifyings in umgekehrter Reihenfolge starteten, schied der Österreicher bereits in der ersten Runde nach einem unverschuldeten Unfall aus.

Gaststarter Niki Schelle beendete bei seinem Debüt im VIP-Auto des Hyundai Team Engstler das erste Rennen auf dem zehnten Platz. Im zweiten Durchgang musste der ehemalige Rallyefahrer und heutige TV-Moderator wegen eines Defekts aufgeben.

