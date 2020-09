Hyundai Team Engstler greift wieder an

Das Hyundai Team Engstler greift am kommenden Wochenende (18.–20. September) in Hockenheim wieder in der ADAC TCR Germany an. Für die Stammpiloten Antti Buri (31/Turku, Finnland) und Nico Gruber (19/Grieskirchen, Österreich) mit ihren Hyundai i30 N TCR ist beim dritten Saisonlauf der populären Tourenwagen-Serie das Sammeln wertvoller Punkte für den Titelkampf das oberste Ziel. Im VIP-Auto des Rennstalls aus Wiggensbach tritt der ehemalige Rallyestar und jetzige TV-Moderator Niki Schelle als Gaststarter an.

In den bisherigen vier Saisonrennen der ADAC TCR Germany hat das Hyundai Team Engstler vier Podiumsplätze eingefahren, darunter zwei Siege: Nico Gruber siegte beim Saisonauftakt auf dem Lausitzring, der amtierende Tourenwagen-Weltcup-Champion Norbert Michelisz als Gaststarter im VIP-Auto auf dem Nürburgring. Für die beiden Stammpiloten Buri und Gruber verlief das zweite Rennwochenende in der Eifel jedoch nicht nach Plan. Durch viel Pech büßten sie zahlreiche Meisterschaftspunkte ein. Mit starken Ergebnissen wollen sie in Hockenheim in den beiden Rennen (Samstag und Sonntag jeweils 11:50 Uhr) wertvollen Boden im Titelkampf gutmachen.

„Das Rennwochenende auf dem Nürburgring verlief leider nicht nach Plan. Wir werden in Hockenheim wieder angreifen, um möglichst viele Punkte gutzumachen“, sagt Andreas Klinge, Teammanager beim Hyundai Team Engstler. „Wir sind positiv eingestellt und kampfbereit. Es sind noch zehn Rennen zu fahren und es werden noch viele Punkte vergeben. Daher ist im Titelkampf noch alles möglich. Wir sind zwar in Hockenheim nicht die Favoriten, aber wir sahen dort immer gut aus. Im vergangenen Jahr gelangen uns dort ein Sieg und zwei weitere Podestplätze“.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp