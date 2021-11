Hyundai Team Engstler hatte Rekordsaison

Das Hyundai Team Engstler hatte im Motorsport-Jahr 2021 eine Rekordsaison Es gewann mit Luca Engstler im Hyundai i30 N TCR den Fahrertitel in der ADAC TCR Germany. Und man holte zum dritten Mal in Folge den Teamtitel. Auch die drei weiteren Fahrer des Teams waren erfolgreich. Der Österreicher Nico Gruber gewann die Juniorwertung, Roland Hertner triumphierte in der neu ausgeschriebenen Trophywertung. Neuzugang Martin Andersen (Dänemark) fuhr den Vizetitel ein. Nie zuvor in der Geschichte der ADAC TCR Germany konnte ein Team alle Wertungen für sich entschieden.

Luca Engstler – in Rekordzeit zum Titel

Sechs Siege, zehn Podestplätze und fünf schnellste Runden. Das ist die Saisonbilanz von Luca Engstler. Der 21-jährige Bayer feierte ein fulminantes Comeback in Deutschland. Einem Doppelsieg beim Saisonauftakt in Oschersleben folgten zwei Podestplätze auf dem Red Bull Ring und ein weiterer Doppelsieg auf dem Lausitzring. Bei den zwei Rennwochenenden in Hockenheim feierte Engstler je einen weiteren Triumph.

Bereits vor dem Saisonfinale stand der Allgäuer als Meister fest. Das war zuvor keinem anderen Piloten in der ADAC TCR Germany gelungen. „Es war eine Wahnsinns-Saison mit tollen Menschen und starken Herstellern“, bilanziert Luca Engstler. „Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die mich so stark unterstützt haben.“

Juniortitel für Nico Gruber

Der 20 Jahre junge Österreicher Nico Gruber, der seine zweite Saison im Hyundai Team Engstler bestreitet, gewann nach zehn der insgesamt 14 Läufe die Juniorwertung. Auch er sicherte sich frühzeitig den Titel in der Nachwuchsmeisterschaft. In der Gesamtwertung fuhr Gruber fünf Mal aufs Podium. Dem Hyundai Team Engstler ist die Förderung von jungen Talenten sehr wichtig. Seit Bestehen der Rennserie hat das Team die meisten Juniortitel eingefahren.

Nicht weniger als zehn Siege in der Trophywertung gingen 2021 an Roland Hertner im Hyundai i30 N TCR. Der 62-jährige Routinier aus Heilbronn machte bereits zwei Rennwochenenden vor dem Saisonende den Titel in der erstmals ausgeschriebenen Wertung für ambitionierte Gentleman-Fahrer klar.

Martin Andersen – Vizetitel

Für den Dänen Martin Andersen war die ADAC TCR Germany komplettes Neuland. Der Neuzugang im Hyundai Team Engstler kannte vor der Saison keine der Rennstrecken in Deutschland. Mit insgesamt fünf Podestplätzen, vier Pole-Positions und einem Sieg beim Saisonfinale sorgte der schnelle Mann aus Logstrup bis zur letzten Rennrunde des Jahres für Hochspannung. Er sicherte sich den Vizemeistertitel hinter seinem Teamkollegen Luca Engstler.

Insgesamt wahrlich eine Rekordsaison für das Hyundai Team Engstler!

Hyundai i30 N TCR auf der Essen Motor Show

Tourenwagen-Fans können den erfolgreichen Hyundai i30 N TCR bei der Essen Motor Show (27. 11. bis 5. 12) aus nächster Nähe erleben. Bei der beliebten Automesse in Essen ist das Meisterauto von Luca Engstler ausgestellt. Die Messe ist von Montag bis Freitag von 10–18 Uhr und am Wochenende von 9–18 Uhr geöffnet. Informationen zu Hygienekonzept und Tickets unter www.essen-motorshow.de

