Hyundai – Topmodell in limitierter Auflage

Hyundai zeigt mit dem i30 N Project C bei der IAA erstmals sein neues sportliches Topmodell. Es kommt in limitierter Auflage in den Handel. Der i30 N Project C ist für jene, die ihr Auto auch gerne auf der Rundstrecke bewegen. Er kommt im Laufe des Jahres mit nur 600 Exemplaren auf den europäischen Markt, 500 davon sind für Deutschland vorgesehen.

Der Project C ist 50 Kilogramm leichter als der i30 N, straffer abgestimmt und sechs Millimeter tiefergelegt. Der 2,0 Liter Turbo-Vierzylinder leistet 202 kW/275 PS. Er liefert ein Drehmoment von 353 Newtonmetern. Im Overboost 378 Nm. Motorhaube, Seitenschweller, Frontspoiler und Heckdiffusor aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Das „C“ in der Typenbezeichnung steht für Carbon ebenso wie „Area C“ auf dem Hyundai-Testgelände in Namyang. Der Fahrzeugschwerpunkt ist um 8,8 Millimeter abgesenkt. Neue Aerodynamikteile wie Frontspoiler und Heckdiffusor tragen ihren Teil zu höheren Kurvengeschwindigkeiten bei.

