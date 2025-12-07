Hyundai überrascht Simon Wagner mit neuem Tucson N Line

Der Tucson N Line steht für dynamisches Design, sportliche Akzente und modernste Technologie. Mit seinem kraftvollen Auftritt, dem effizienten PHEV-Antrieb und Allrad bietet er jene Mischung aus Performance und Stil, die perfekt zu einem Athleten wie Wagner passt – sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke.

Partnerschaft mit Zukunft

Die Kooperation zwischen Hyundai Österreich und Simon Wagner besteht seit 2025 und wird 2026 fortgesetzt. Beide Seiten betonten die Stärke dieser Zusammenarbeit: Hyundai steht für Innovationskraft, Dynamik und Verlässlichkeit – Werte, die auch Wagner im Motorsport verkörpert.