Hyundai überrascht Simon Wagner mit neuem Tucson N Line
07.12.2025Aktuell
Hyundai überrascht Simon Wagner mit neuem Tucson N Line – Strahlende Gesichter im Mühlviertel: Im Autohaus Himmelbauer in Unterweitersdorf wurde Rallye-Staatsmeister Simon Wagner feierlich ein neuer Hyundai Tucson PHEV N Line übergeben. Der oberösterreichische Motorsportstar, fünfmaliger österreichischer Rallye-Staatsmeister, wird das sportliche Plug-in-Hybrid-SUV künftig im Alltag bewegen und damit die Marke Hyundai repräsentieren.
Der Tucson N Line steht für dynamisches Design, sportliche Akzente und modernste Technologie. Mit seinem kraftvollen Auftritt, dem effizienten PHEV-Antrieb und Allrad bietet er jene Mischung aus Performance und Stil, die perfekt zu einem Athleten wie Wagner passt – sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke.
Partnerschaft mit Zukunft
Die Kooperation zwischen Hyundai Österreich und Simon Wagner besteht seit 2025 und wird 2026 fortgesetzt. Beide Seiten betonten die Stärke dieser Zusammenarbeit: Hyundai steht für Innovationskraft, Dynamik und Verlässlichkeit – Werte, die auch Wagner im Motorsport verkörpert.
Dazu Hyundai Austria; „Simon Wagner ist ein Aushängeschild für den österreichischen Rallyesport und verkörpert genau das, was wir mit der Marke Hyundai vermitteln wollen: Leidenschaft, Präzision und den Mut zur Herausforderung. Wir freuen uns sehr, ihn als Markenbotschafter an Bord zu haben“, so Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH.