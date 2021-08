Hyundai und die Wasserstoff-Welle

Hyundai reitet die Wasserstoff-Welle. Und zwar anlässlich der jährlichen, von Südkorea etablierten „International Day of Clean Air for Blue Skies”. Da richtet die Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia, Genesis) die „Hydrogen Wave“ aus. Übertragung am 7. September ab 7:00 Uhr (MEZ) live über den YouTube-Kanal des Konzerns.

Hyundai stellt dabei seine Strategien für Wasserstoffmobilität, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen-Systeme der nächsten Generation vor. Inklusive deren Anwendung in verschiedenen Branchen über die Automobilindustrie hinaus. Weiterführende Informationen unter https://www.hydrogen-wave.com/

