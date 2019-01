Hyundai und Kia – Albert Biermann wird Entwicklungschef

Hyundai hat den Deutschen Albert Biermann zum Head of Research & Development ernannt. Der 61-jährige ist die erste nicht-koreanische Führungskraft, die den Bereich Forschung und Entwicklung auf Konzernebene leitet.

Fortschritt und Wettbewerb

Albert Biermann zeichnet somit für den technologischen Fortschritt und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Hyundai Motor Company und Kia Motors Corporations verantwortlich. Seit seinem Eintritt in die Hyundai Motor Group im Jahr 2015 hat Albert Biermann vom R&D Center in Namyang, Südkorea aus die erfolgreiche Einführung neuer Hochleistungsmodelle geleitet. Zudem verantwortete er Projekte in Bereichen wie Fahrverhalten, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

High Performance

Mit der erfolgreichen Einführung des Hyundai i30 N und Hyundai i30 Fastback N als erste Modelle unter dem N-Label verschaffte sich Hyundai den Eintritt in die Welt der High-Performance-Fahrzeuge. Die auf der Nordschleife des Nürburgrings abgestimmten Kompaktsportler begeistern mit einem agilen Fahrverhalten gepaart mit einer ausgeprägten Alltagstauglichkeit und hoher Fahrsicherheit im Grenzbereich.

3 Jahrzehnte bei BMW

Biermann wechselte 2015 als President of Vehicle Performance Development and High Performance Vehicle zu Hyundai. Der studierte Maschinenbauer bekleidete zuvor über 30 Jahre lang mehrere Positionen bei BMW, unter anderem als Entwicklungschef der M GmbH. Er greift damit auf umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen zurück. Der gebürtige Westfale ist nach Design-Chef Peter Schreyer der zweite Deutsche in der obersten Konzernzentrale in Seoul.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp