Hyundai und Vogl+Co gehen getrennte Wege

Hyundai und Vogl+Co gehen getrennte Wege – Die mit Juli 2021 an 6 Vogl+Co Standorten – Graz Zentrum, Graz Nord, Weiz, Leibnitz, Niklasdorf und Kapfenberg – gestartete Vertriebs- und Kundendienstzusammenarbeit mit der Marke Hyundai endet im besten beidseitigem Einvernehmen nach exakt 5 Jahren.

Um der künftigen Markenausrichtung von Hyundai gerecht zu werden, errichtet Denzel Retail derzeit für die Marke Hyundai einen neuen Flagshipstore. Dadurch wird der Vogl+Co Hauptstandort Graz Zentrum überzählig. Für Vogl+Co gilt jedoch, dass die jeweilige Marke stets am Hauptstandort vertreten sein muss, wodurch man sich darauf geeinigt hat, die Zusammenarbeit mit Hyundai an sämtlichen Standorten zu beenden.