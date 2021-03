Hyundai unterstützt H2-Rennwagen

In Partnerschaft mit Forze Hydrogen Racing unterstützt Hyundai das Projekt Entwicklung H 2 -Rennwagen. Das niederländische Studenten-Team entwickelt und setzt Brennstoffzellen-Elektrorennwagen ein. Um damit die Wasserstoff-Elektromobilität zu fördern. Auf diesem Gebiet ist Hyundai inzwischen einer der führenden Autohersteller.

Derzeit arbeiten die Studenten an ihrem Forze IX. Nach überzeugenden Resultaten mit seinem Vorgänger Forze VIII. Auf die heurige Entwicklungsphase in diesem Jahr folgt 2022 die zweite Finanzierungsrunde. Und die Fertigstellung des Autos. Der Forze IX soll dann das weltweit schnellste Wasserstoff-Rennfahrzeug sein. Und so dem umweltfreundlichen Rennsport zum Durchbruch verhelfen.

Der allradgetriebene Forze kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft er in weniger als drei Sekunden. Das Gewicht liegt bei 1.500 Kilogramm. Für den Antrieb sorgen zwei Brennstoffzellensysteme mit einer Gesamtleistung von 240 Kilowatt und einem Akkumulator mit einer maximalen Leistung von 600 Kilowatt. Für Hyundai eine wichtige und interessante Kooperation, wenn es den H 2 -Rennwagen unterstützt.

