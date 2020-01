Hyundai – Vertrag mit Markenbotschafter Herzog

Der Vertrag zwischen der Hyundai Import GmbH und Peter Herzog wurde offiziell am 09. Jänner um 12:30 Uhr am Hauptsitz von Hyundai im 23. Bezirk unterzeichnet. Mag. Roland Punzengruber, Hyundai Import Geschäftsführer, Peter Herzog und Ing. Mag. Jürgen Höller, Hyundai Import Finanzdirektor hatten die erfreuliche Aufgabe ihre Signatur unter den Vertrag zu setzen.

„Marathonsport ist nachhaltig – das passt perfekt zu uns. Hyundai erzielt mit seinen elektrisch betriebenen Fahrzeugen Top-Reichweiten. Unser Motto zur Marathon-Partnerschaft lautet „Laufen auch Sie weiter als die anderen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und sehr gute Zusammenarbeit mit Peter Herzog, dem Olympiateilnehmer in Tokio 2020“, kommentiert Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Import GmbH. „Ich bin stolz, dass Hyundai mich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 als Mobilitätspartner begleitet. Als Markenbotschafter für die #laufenmithyundai Kampagne in Österreich freue ich mich, meine Dynamik und Erfahrung als Olympionike im Marathon-Sport zu teilen“, kommentiert Peter Herzog bei der Vertragsunterzeichnung.

Hyundai hat bereits im Vorjahr mit einem Pilot-Projekt erste Lauferfahrung im Bereich Marathon machen können und hat seine Intention im Jahr 2020 auf insgesamt drei Läufe in Österreich erweitert (Linz, Salzburg und Graz). Laufen ist eine Fortbewegungsart – wie die E-Mobilitätspalette von Hyundai mit den Modellen Ioniq, Kona und Nexo. Diese Modelle sind Pioniere im Bereich alternative Antriebe und verfolgen auch die Ziele wie der Marathonsport in Bezug auf die Nachhaltigkeit.

Die Marke Hyundai wird in 2020 bei folgenden Marathons als Mobilitäts-Partner vertreten sein:

– Linz Donau Marathon / 03. – 05. April 2020

– Salzburg Marathon / 15. – 17. Mai 2020

– Graz Marathon / 09. – 11. Oktober 2020

Des Weiteren wird Hyundai bei jeder Veranstaltung einen Hyundai-Staffellauf organisieren, zudem wir jeden herzlich einladen mitzulaufen.

