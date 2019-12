Hyundai – Werkstatt für Wasserstoff-Elektro-Fahrzeuge

Hyundai hat mit dem Hyundai Nexo das zweite, in Serie produzierte Wasserstoff-Elektrofahrzeug in Österreich eingeführt. Sie sind mit den Modellen Ioniq Elektro und Kona Elektro auch im Bereich der klassischen Elektromobilität aktiv.

Die Aufnahme von Modellen mit alternativen Antrieben erfordert auch Umstellungen bzw. Erweiterungen im Werkstattbereich. Auf diese Anforderung hat die Hyundai Import GmbH an Ihrem Standort in Wien 23 reagiert und die erste Werkstatt für Wasserstoff-Elektro-Fahrzeuge in Österreich errichtet. Sie unterscheidet sich von einem herkömmlichen Werkstattarbeitsplatz durch spezielle, technische Einrichtungen, die dem sicheren Umgang mit Elektro- und Wasserstoff-Elektro dienen.

Als grundlegende Sicherheitseinrichtung können H 2 -Gasdektoren an der Decke im Falle ermittelten Gases die automatische Belüftung (Pneumatik-Dachluken, Rolltorsteuerung) für ausreichenden Austausch des Luftvolumens sorgen. Wird an der Wasserstoffanlage gearbeitet, muss ein Erdungskabel als Potentialausgleich angeklemmt werden, um statische Aufladungen zu vermeiden.

Die Summe dieser Einrichtungen macht die Wasserstoff-Elektro-Werkstatt zu einem sicheren Arbeitsumfeld für alle Techniker, die bei Modellen mit alternativen Antrieben und Arbeiten im Hochvolt-Bereich durchführen.

