Hyundai will Pikes Peak erklimmen

Hyundai wird nach elf Jahren Pause wieder beim Pikes Peak International Hill Climb in den USA antreten. Das berühmteste Bergrennen der Welt wird gerne auch als „Race to the Clouds“ bezeichnet. Die Koreaner haben sich viel vorgenommen und wollen die kurvige Bergstrecke am 23. Juni mit gleich vier Autos in Angriff nehmen. Mit Paul Dallenbach und Robin Shute hat Hyundai gleich zwei mehrfache Sieger verpflichtet. Auch Rallye-Werksfahrer Daniel „Dani“ Sordo Castillo wird die Piste des 4302 Meter hohen Bergs im Bundesstaat Colorado hochfahren. Den vierten Fahrer will die Marke erst später bekanntgeben. Ebenso, mit welchen Autos gefahren wird.

Seit 1916 wird das Pikes-Peak-Rennen fast ununterbrochen ausgetragen, dieses Jahr erlebt es seine 102. Auflage. Die 19,99 Kilometer lange öffentliche Straße führt die Fahrer von 2862 auf 4302 Meter Höhe. Im Durchschnitt beträgt die Steigung auf den zu überwindenden 1440 Höhenmetern 7,5 Grad, und die Fahrer bekommen es mit 156 Kurven zu tun – das sind mehr als doppelt so viele wie auf der etwa gleich langen Nürburgring Nordschleife. Der Streckenrekord auf der seit 2011 komplett asphaltierten Pikes-Peak-Strecke liegt seit 2018 bei 7:57,148 Minuten. Näheres zur Marke unter hyundai.at

