Hyundai – Xcient Fuel Cell im Einsatz

Hyundai kündigt die Verschiffung der ersten zehn Brennstoffzellen-Lkw Xcient Fuel Cell für den Einsatz in der Schweiz an. Dabei handelt es sich um die weltweit ersten in Serie produzierten schweren Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellen-Elektroantrieb. Die Koreaner planen für dieses Jahr den Einsatz von insgesamt 50 dieser Lkw in der Schweiz. Bis 2025 sollen es insgesamt 1600 sein. Der kommerzielle Einsatz ist auf September 2020 angesetzt.

Der Brennstoffzellen-Lkw Xcient Fuel Cell verfügt über ein 190-kW-Antriebssystem mit zwei 95-kW-Brennstoffzellen-Einheiten. Sieben Tanks bieten eine Speicherkapazität von insgesamt 32,09 kg Wasserstoff und ermöglichen eine Reichweite von 400 Kilometern mit einer Tankfüllung. Das Betanken der Nutzfahrzeuge erfolgt in 8 bis 20 Minuten.

Parallel zur Produktion des Wasserstoff-Lkw entwickelt Hyundai bereits ein Zugfahrzeug mit einer Reichweite von 1000 Kilometern pro Tankfüllung für den Fernschwerverkehr. Es verfügt über ein weiterentwickeltes Brennstoffzellensystem mit hoher Widerstandsfähigkeit und Leistung. Der Einsatz für die globalen Märkte ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, darunter in Europa und Nordamerika.

