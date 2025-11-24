Hyundai zeigt futuristische Offroad Designstudie

Hyundai zeigt futuristische Offroad Designstudie – Die Koreaner haben auf der Automobility in Los Angeles das „CRATER Concept“ vorgestellt. Die futuristische Offroad-SUV-Studie präsentiert eine Weiterentwicklung des XRT-Designs und wurde am Hyundai America Technical Center -HATCI – im kalifornischen Irvine entwickelt. Sie richtet sich in erster Linie an die Anforderungen des US-Markts und soll Robustheit, Leistungsfähigkeit und Funktionalität betonen.

Das Exterieur des Crater Concept basiert auf der Hyundai-Designphilosophie „The Art of Steel“, die Stahl als flexibles, skulpturales Material interpretiert. Diese Idee schlägt sich im Exterieur nieder, das klare Konturen, kantige Flächen und eine erhöhte Bodenfreiheit zeigt. Die Außenfarbe Dune Gold Matte orientiert sich an kalifornischen Landschaften. Zu den weiteren markanten Merkmalen zählen steile Böschungswinkel, eine durchgehende Unterfahrschutzplatte sowie sechseckig facettierte 18-Zoll-Räder mit 33-Zoll-Offroad-Reifen. Eine Dachplattform ermöglicht die Montage zusätzlichen Equipments. Funktionale Details wie abnehmbare Spiegelkameras, die als Taschenlampen genutzt werden können, oder ein Abschlepphaken mit integriertem Flaschenöffner ergänzen das Offroad-orientierte Konzept.

Der Innenraum wurde auf Strapazierfähigkeit und flexible Nutzung ausgelegt, technische Elemente mit widerstandsfähigen Materialien kombiniert. Eine schwarze Leder- und Alcantara-Basis schafft eine robuste Grundstruktur, während orangefarbene Akzente optische Orientierungspunkte setzen. Die Sitze verfügen über eine dreidimensionale Polsterung, seitliche Stützen und ein Vierpunkt-Gurtsystem. Ein sichtbar integrierter Überrollkäfig erhöht die strukturelle Stabilität. Das breite Head-up-Display dient gleichzeitig als Rückfahrkamera-Innenspiegel. Das Fahrzeug setzt zudem auf das BYOD-Konzept (Bring Your Qwn Device), das eine flexible digitale Nutzung unabhängig von integrierter Hardware ermöglicht.

Für den Offroad-Einsatz stehen Differenzialsperren, ein taktiler Multifunktions-Controller, ein Geländemodus-Wahlschalter sowie Traktions- und Bremsmanagement zur Verfügung. Unterstützende Systeme wie Bergabfahrts- und Anhängerbremssteuerung sowie Kompass und Höhenmesser erweitern die Funktionspalette.