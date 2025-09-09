Hyundai zeigt Ioniq 3 als Konzeptfahrzeug

Er erinnert formal entfernt an den dreitürigen Veloster von einst: Hyundai stellt in München auf der IAA Mobilty als Konzeptfahrzeug das erste Kompaktmodell seiner Submarke Ioniq vor. Der Concept Three – für Ioniq 3 – ist knapp 4,30 Meter lang.

Das sportliche Coupé zeigt sich auf der Automesse mit gelb getönten Scheiben und einem zum Exterieur passenden gelb-grauen Interieur mit wechselnden Texturen. Im Innenraum werden nachhaltige Materialien wie Textilien, die aus aus dem Meer gefischtem Plastik hergestellt wurden, eingesetzt. Die Karosserie betont mit ihrem Grauton den Werkstoff Stahl.

Das Design des „Concept Three“ ergänzt die strategische Positionierung und unterstreicht damit das Engagement der Marke, ein bedeutendes, emotional ansprechendes Erlebnis in einem erschwinglichen und praktischen Paket zu bieten. Man schlägt mit der Einführung des „Concept Three“ den Ton für das nächste Kapitel der Designinnovation an und will so die Position auf dem Weg zur Elektrifizierung stärken.