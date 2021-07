Hyvia: H2-Fahrzeuge auf Renault-Basis

Das von Renault und Plug Power gegründete Joint Venture Hyvia bringt H 2 -Fahrzeuge auf Renault-Basis. Und zwar will man noch bis Jahresende drei leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb auf Basis des Renault Master anbieten. Joint Venture Partner Plug Power ist übrigens Weltmarktführer für schlüsselfertige Wasserstofflösungen.

Der Renault Master H2-Tech – sozusagen das Basisfahrzeug – verfügt über eine 33-kWh-Batterie für rund 100 Kilometer Reichweite. Die 30-kW-Brennstoffzelle produziert dann – je nach Version – noch Strom für bis zu 400 weitere Kilometer. Die Tanks erhalten zwischen drei und sieben Kilogramm Wasserstoff.

Die Hyvia H 2 -Fahrzeuge auf Renault-Basis gibt es in folgenden Versionen: Als Kastenwagen für den gewerblichen Gütertransport mit maximaler Reichweite und zwölf Kubikmetern Ladevolumen. Der Combi kommt als Minibus für bis zu 15 Personen und rund 300 Kilometern Reichweite. Außerdem noch: ein Plattformfahrgestell mit einer Ladekapazität von 19 Kubikmetern und einer Reichweite von 250 Kilometern.

Zum Gesamtpaket von Hyvia gehören außerdem eine Reihe von Finanzierungs- und Wartungsdienstleistungen. Auch die Montage von Wasserstofftankstellen und der Bau mobiler Speicherstationen gehören dazu. Das Joint Venture ist in Folge an vier Standorten in Frankreich tätig.

