Hyvia – Schlüsselfertige Wasserstofflösungen

Hyvia, das Joint Venture der Renault Group und Plug Power Inc., hat bereits erste schlüsselfertige Wasserstofflösungen sowie drei leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb präsentiert. Hier interessante Background-Infos.

Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender der Renault Group, stellte im Jänner die Renaulution-Strategie des Konzerns vor. Dabei kündigte er auch das Engagement der Gruppe im Markt für Wasserstofflösungen an. Bereits im Juni erfolgte die Gründung von Hyvia. Von Anfang an lautete der Leitgedanke des Joint Ventures: Schnelles Handeln, denn die Energiewende kann nicht länger warten.

Start-Up für kohlenstofffreie Mobilität

In kürzester Zeit standen die Teams. Sie stellten bald darauf drei Prototypen für wasserstoffbetriebene leichte Nutzfahrzeuge vor. Und gestalteten zahlreiche Veranstaltungen zur nachhaltigen Mobilität mit. Parallel starteten sie mit den Tests der Serienmodelle.

„Die schnelle Gründung von Hyvia ist genauso bemerkenswert, wie die entschlossene Entwicklung der Prototypen. Wir alle haben, ohne zu zögern gehandelt und zusammengearbeitet. Um den Wandel zur kohlenstofffreien Mobilität voranzutreiben,“ so David Holderbach, CEO von Hyvia.

Die 50 Mitarbeiter von Hyvia widmen sich ausschließlich der nachhaltigen Mobilität auf Basis von grünem Wasserstoff. Oberstes Ziel ist es, die Energiewende aktiv mitzugestalten und kohlenstoffarmen Transport von Waren und Personen zu ermöglichen. In den Augen von David Holderbach ist dieses Engagement die Voraussetzung, um bis 2030 einen Marktanteil von 30 Prozent auf dem Markt für Wasserstofffahrzeuge zu erzielen.

Drei Prototypen in weniger als 200 Tagen

Hyvia hat nach weniger als 200 Tagen drei Prototypen von Wasserstofffahrzeugen vorgestellt. Den Renault Master Kastenwagen H2-TECH, das Renault Master Chassis Cab H2-TECH und Renault Master Citybus H2-TECH. Darüber hinaus haben die Entwickler von Hyvia direkt ein vollständiges Ökosystem für nachhaltige Mobilität konzipiert. Und gleich eine Tankstelle für die Betankung mit Wasserstoff mitentwickelt.

Die grüne Zukunft ist jetzt

Die Mobilitätslösungen von Hyvia richten sich an Flottenbetreiber und Kommunalverwaltungen. Für die gibt es bisher wenig Angebote an mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, hat Hyvia ein Ökosystem mit Sitz in Frankreich entwickelt. Am Renault Standort Batilly in Nordostfrankreich werden die Master E-TECH Electric-Modelle umgebaut. Die Montage der Brennstoffzellen sowie die Produktion der Tankstellen erfolgt in der Re-Factory in Flins. „Hyvia bietet ihnen schlüsselfertige Wasserstofflösungen an, das heißt Fahrzeuge mit Brennstoffzelle und grüne Wasserstoff-Schnelltankstellen,“ resümiert David Holderbach.

2022 führt Hyvia sein umfassendes Ökosystem mit drei Fahrzeugen und einer Wasserstofftankstelle ein. Man hat sie speziell für Unternehmens- und Kommunalflotten entwickelt.

