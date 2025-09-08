IAA 2025 – Dreimal GSE bei Opel

IAA 2025 – Dreimal GSE bei Opel – Das eine Fahrzeug wird erst einmal nur im Videospiel erlebbar sein, das andere ist bereits bestellbar: Opel stellt auf der IAA Mobility in München die Studie Corsa GSE Vision Gran Turismo für die gleichnamige Rennsimulation sowie den neuen Mokka GSE vor, der Rallye-Feeling in Serie auf die Straßen bringen soll. Er basiert auf dem Opel Mokka GSE Rally, der ebenfalls in München zu sehen ist.

Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo mobilisiert 800 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment, beschleunigt in zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h. Der Mokka GSE liefert 281 PS und kann ab heute bestellt werden. Er kann zu Raten ab 399 Euro im Monat auch geleast werden. Besucher der IAA können sich auch den Grandland Electric AWD näher anschauen. Der erste Elektro-Allradler der Marke hält eine Systemleistung von 325 PS und ein maximales Drehmoment von 509 Newtonmetern bereit. Er bietet Reichweiten um die 500 Kilometer. Opel hat auch bereits eine Ausführung mit einem Aktionsradius von etwa 700 Kilometern Reichweite angekündigt.