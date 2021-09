IAA München – Was kommt Neues?

Die IAA in München beantwortet die Frage was bei der Mobilität Neues kommt. Der Titel des Events lautet „IAA Mobilty“. Und es verteilt sich auf verschiedene Standorte. Vor allem dreht sich in München fast alles um Elektroautos. Die machen ja nach wie vor den deutlich kleineren Teil der Verkäufe aus. Hier die wichtigsten neuen Modelle.

Audi

RS3: Eines der wenigen nicht elektrischen Autos. Der Audi RS3 mit 400 PS, die standesgemäß ein Fünf-Zylinder-Turbo produziert.

Grandsphere Concept: Dievollelektrische Studie gibt recht konkrete Ausblicke auf die nächste Generation des A8.

BMW

2er Coupé: Mit Hinterradantrieb und klassischen Proportionen lebt das Konzept des legendären BMW 2002 weiter.

i4: Wie ein 4er Gran Coupé. Aber elektrisch und stilistisch leicht geglättet gibt der BMW i4 sein Debüt.

iX5 Hydrogen: BMW beweist mit der Wasserstoff-Version des X5 die Technologieoffenheit. Motto: Es gibt auch Alternativen zu schweren Akkupaketen.

iX: Der vollelektrische BMW-Oberklasse-SUV besticht mit futuristischem Interieur und provoziert mit großer Niere.

Cupra

Urban Rebel: Der sportliche Flitzer gibt einen Ausblick auf ein künftiges Modell für urbane Räume.

Dacia

Jogger: Der Nachfolger des Lodgy kommt erstmals auch mit Hybridmotor.

Genesis

GV60: Viel Power und eigenständiger Stil zeichnen den elektrischen GV60 der Hyundai-Nobelmarke Genesis aus.

Kia

Sportage: Der populäre SUV aus Korea präsentiert sich in völlig neuem Design.

Mercedes-AMG

GT63 e: Mit bis zu 843 PS Systemleistung stellt die auf der E-Klasse basierende Fließheck-Limousine sogar den Porsche Panamera in den Schatten.

Mercedes-Benz

C-Klasse All Terrain: Höhergelegt, mit Allradantrieb und effizienten Verbrennermotoren.

EQE: Das elektrische Schwestermodell der E-Klasse basiert technisch auf dem EQS. Es kommt aber vorerst mit weniger Leistung auf den Markt.

AMG EQS: Ein AMG-Derivat des elektrischen EQS soll auch kommen.

Microlino

Die elektrische Kopie der legendären Isetta spricht vor allem die Emotionen an.

Porsche

911 GTS: Bedient sportlich ambitionierte 911er-Kunden, die den Schritt zum puristischen GT3 scheuen.

Renault

Mégane E-Tech: Der elektrische, konventionell gezeichnete Crossover soll 217 PS leisten.

R5 Concept: Ein besonders gelungenes Fahrzeug im Retro-Design. Mancher Interessent mag den früheren Alpine- und Turbo-Varianten nachtrauern.

Smart

SUV: Die aktuell wenig präsente Marke Smart meldet sich mit einer elektrischen Studie zurück.

Volkswagen

ID 5: Die Fließheck-Version des ID 4 erinnert im Heckbereich an den Scirocco II.

Multivan: Die Generation T7 ist technisch eng mit Pkw-Modellen der Marke verwandt. Sie behält aber den kultigen Industrie-Look bei. Für schwerere Aufgaben gibt es weiterhin den T6.

Viele neue Aspekte zur Mobilität der Zukunft zeigen auf der IAA München, was noch alles an Neuem kommt.

