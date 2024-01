Ice Race Zell am See – Neuer Golf R in Action

Volkswagen ist beim Ice Race in Zell am See ins Jubiläumsjahr des Golf gestartet – und das äußerst sportlich und spektakulär. Der neue Golf, der in diesem Jahr pünktlich zum 50. Geburtstag auf den Markt kommt, erlebte beim traditionsreichen Motorsportevent auf Eis und Schnee seine Publikumspremiere. Volkswagen lieferte dabei auch einen ersten Ausblick auf sein sportlichstes Modell: den Golf R – getarnt, mit Allradantrieb und unverkennbar R. Das kommende Golf Topmodell wird Mitte 2024 seine Weltpremiere feiern.

Reinhold Ivenz, Head of Business Unit Volkswagen RDas traditionsreiche Ice Race bildete den idealen Ort, um Historie, Gegenwart und Zukunft der sportlichen Golf Varianten zu feiern. Spektakulär, ein bisschen wild, aber absolut bodenständig wurde die Piste auf Eis und Schnee zur großen Bühne. Rennsportlegende Hans-Joachim Stuck und der sechsmalige Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson setzten verschiedene Volkswagen Fahrzeuge bei Showfahrten stilecht im Grenzbereich in Szene – darunter den Golf I GTI, der 1975 seine Premiere feierte, sowie den Golf IV R32 von 2002 – Urahn aller Performance-Varianten mit dem Markenzeichen R. Zudem präsentierte sich Volkswagen mit weiteren geschichtsreichen Ausstellungsfahrzeugen: einer Rallye-Variante des Golf I GTI sowie zwei Rallye-Varianten des Golf II.

Reinhold Ivenz, Leiter Volkswagen R: „Volkswagen R ist die Premium-Performance-Marke von Volkswagen und steht seit mehr als 20 Jahren für Sportlichkeit und Dynamik. Hier beim Ice Race trifft die Vergangenheit auf die Zukunft. Wir können es kaum erwarten, dass der hier noch getarnte Golf R im Sommer dieses Jahres seine Premiere feiert.“

Neuer Golf in Aktion

Der neue Golf war in Zell am See in vier Varianten zu sehen – und das nicht nur als Ausstellungsstück, sondern auch in voller Aktion: Neben dem Golf R gehören auch der Golf GTI, der Golf eHybrid und ein Golf GTE zum Aufgebot.

Hans-Joachim Stuck: „Das Ice Race ist ein echtes Spektakel. Dort, wo andere Schneeketten aufziehen, beginnt für uns Rennfahrer erst der wahre Spaß.“ Stuck ist zweimaliger Le-Mans-Sieger, ehemaliger Formel-1- und Sportwagenfahrer sowie Deutscher Tourenwagen-Meister. „Beim Ice Race trifft man wahre Motorsportfans, aber auch viele Menschen, die sonst mit Rennsport wenig in Berührung kommen – aber mit viel Begeisterung dafür wieder nach Hause gehen“, so Stuck.

Johan Kristoffersson: „Ich liebe es, mit einem starken Allradler auf Eis und Schnee unterwegs zu sein – erst recht, wenn es ein R Modell ist.“ Der Schwede feierte fünf seiner sechs Rallycross-WM-Titel mit Volkswagen. Er verrät: „Es hat großen Spaß gemacht, zum ersten Mal im brandneuen Golf zu sitzen. Ich kann nur sagen: Auch wenn sich der Golf R noch nicht gezeigt hat, unter der Tarnfolie steckt ein echter Sportwagen, auf den sich die Fans der Marke R schon freuen können.“ Mehr dazu auf volkswagen.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp